Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Şubat 2021

Dün Türkiye tarafında 2021’in ilk enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre TÜFE, Ocak ayında aylık %1,68 artışla yıllık %14,97’ye yükseldi. Bu seviye Ağustos 2019 sonrası en yüksek seviye oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise %12,53 artış gerçekleşti

Verilere göre harcama gruplarında en yüksek yıllık artış yüzde 24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu. Bu grubu yüzde 23,25 artışla ev eşyası ve yüzde 21,43 ile ulaştırma izledi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,13 ile eğitim ve yüzde 6,32 ile haberleşme oldu

Açıklanan rakamların ardından gıda başta olmak üzere fiyatlarda yaşanan artış ile enflasyonun yükselmeye devam edeceği büyük oranda fiyatlandığı için dünkü veri kur üzerinde çok bir etki yaratmadı.

Veri ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan değerlendirmelerde bulundu. Elvan; açıklanan rakamların enflasyon hedefinin uzağında olunduğunu, hedefe ulaşmak için asla taviz verilmeyeceğini, fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümenin mümkün olmadığını belirtti

Yurt dışı tarafta ise yeni yılın ilk ayında ABD'de istihdam piyasasına ilişkin öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdamı toparlanma sinyali verdi. ADP verisine göre ABD'de özel sektör istihdamı Ocak'ta 174 bin arttı. Beklenti ise Ocak'ta bu artışın 70 bin olması yönündeydi. Aralık ayında görülen istihdam kaybı ise 123 binden 78 bine revize edildi. Verinin güçlü gelmesinde özellikle hizmet sektöründeki toparlama etkili oldu

Euro Bölgesi’nde ise dün enflasyon rakamları gündemdeydi. Açıklanan verilere göre Euro bölgesinden enflasyon Ocak ayında aylık bazda yüzde 0.2 arttı. Yılık bazda da enflasyon yüzde 0.9 artış gerçekleştirdi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen veri ile birlikte Euro bölgesinde tüketici fiyatları 6 ayda ilk defa arttı

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,1707 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,1570 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 8,6120 GBPTL kuru ise 9,7650 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,1663 EUR/TL kuru 8,6185 GBP/TL kuru ise 9,7575 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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04/02/2021 09:57