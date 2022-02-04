Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Şubat 2022

Türkiye’de enflasyon, beklentilere paralel olarak artış eğilimini sürdürüyor. 2022 yılının ilk ayında enflasyon verisi olarak kabul edilen Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) bir önceki aya göre %11,10 artış gösterdiği açıklandı. Böylelikle 2021 yılının Aralık ayında %36,08 olan yıllık enflasyon oranı, 2022 yılının Ocak ayında %48,69’a ulaştı. Yıllık bazda en yüksek artış gösteren kalem %68,89 ile ulaştırma olurken onu %56,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Üretici fiyatlarında (ÜFE) ise aylık bazda %10,45 artış gerçekleşti. Yıllıkta ise %93,53 artış yaşanmış oldu.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını, fakat %50 seviyesini aşmayacağını açıkladı. Bakan Nebati, daha önceki açıklamalarında enflasyonda zirvenin Ocak ayında görüleceğini belirtmişti. Ayrıca Bakan Nebati, yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydedeceğini ve yıl sonu keskin bir gerileme olacağını düşündüğünü söyledi.

Amerikan yatırım bankası JP Morgan, Türkiye’de enflasyon oranının Mayıs ayında %55 ile zirve yaparak, Kasım ayına kadar %50 civarında kalacağını ve 2022’nin sonunda %35'e düşebileceğini öngördü. Diğer bir Amerikalı yatırım bankası Goldman Sachs ise, Şubat ayında enflasyonun %50 seviyesini aşacağı ve yılın sonuna kadar bu seviyelerde yatay bir seyir sürdüreceği tahmininde bulundu.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, kur korumalı TL mevduatlar hakkında analizlerini yayınladı. Kur korumalı mevduata geçişlerin sınırlı kalmasını beklediklerini söyleyen kuruluş, “Uygulama, lirayı zayıflatan yurt içi güvendeki keskin kötüleşmenin nedenlerini, yüksek enflasyonu, derin şekilde negatif reel faizleri, güvenilir bir politika çıpası olmamasını düzeltemez" ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri sabit tutarken, pandemi varlık alım programı dahilindeki net alımların önceki çeyreğe göre yavaşlayacağını belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalacağını açıkladı. %5,1’lik enflasyonun yarısı doğrudan enerji kaynaklı açıklamasını yapan Lagarde, salgının etkisinin azaldığını ve ekonominin bu yıl güçlü bir şekilde toparlanacağını belirtti.



İngiltere Merkez Bankası yakında %7’yi aşmasını beklediği enflasyonla mücadele için politika faizini 25 baz puan daha artırarak %0,50 düzeyine yükseltti. Son toplantısında da faiz artırımına giden banka, 2004’ten bu yana ilk kez ard arda iki toplantıda faiz artırmış oldu.

Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.



Haftanın son işlem gününde, USDTRY 13,572, EURTRY 15,549 ve GBPTRY 18,452 seviyelerinde yatay seyrine devam ediyor.

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04/02/2022 09:19