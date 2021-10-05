Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 5 Ekim 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, yıllıkta %19,58 arttı. Piyasanın beklentisi yıllık enflasyonun %19,50 olması yönündeydi. Eylül ayında yıllık çekirdek enflasyon %16,98'e yükseldi. Üretici fiyatları ise yıllık bazda %43,96 arttı. Dün açıklanan veri ile Merkez Bankası'nın iki hafta önce %18'e indirdiği politika faiziyle enflasyon arasındaki fark daha da açılmış oldu.

Barclays Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini %17,9'a çıkardı. Banka yılın dördüncü çeyreğinde 3 kez 75'er baz puan faiz indirimi beklediğini de açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, Ağustosta bir önceki aya kıyasla %1,2 artarak 515,7 milyar dolar oldu. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

ABD ile Çin ticaret için tekrardan masaya oturuyor. Biden hükümetinin önümüzdeki günlerde Pekin yönetimiyle ticaret anlaşmasına bağlılık ve bazı ürünlerin ABD gümrük tarifesinden çıkarılacağı yeni bir sürecin başlaması gibi konularda görüşmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi maliye bakanları dün yaptıkları Eurogroup toplantısında, Euro Bölgesi enflasyonunda hızlanmanın büyük ölçüde geçici olduğuna ve fiyat artışlarının ECB (Avrupa Merkez Bankası) ve AB Komisyonu'nun öngördüğü gibi gelecek yıl yavaşlayacağına inandıklarını ifade ettiler. Bugün Euro Bölgesi Üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek.

USDTRY kuru enflasyonun yüksek gelmesi ile dün 8,830-8,880 arası dalgalandı. Dün günü 8,857 seviyesinde kapatan USDTRY, bugün piyasada 8,860 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,275, GBPTRY kuru ise 12,050 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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05/10/2021 10:25