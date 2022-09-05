Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 5 Eylül 2022

Türkiye’de 2023-2025 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı onaylandı. Buna göre ortalama %5,3 büyüme hedeflendiği belirtildi. 2023 yılı enflasyon oranı %24,9 olarak hedeflenirken, 2024 yılı enflasyon oranı ise yüzde %13,8 olarak öngörüldü. 2025 yılında ise enflasyonun %9,9 olacağı tahmin edildi. USDTRY tahminleri ise, 2022 yılı için 16,62, 2023 yılı için 21,52 ve 2024 yılı için 24,62 olarak güncellendi. 2025 yılı USDTRY tahmini ise 25,77 oldu.



ABD’de geçtiğimiz Cuma günü ABD Merkez Bankası’nın da para politikasını belirlerken yakından takip ettiği istihdam verileri açıklandı. ABD tarım dışı istihdam 300 bin artış beklentisine karşın 315 bin olarak beklentilerin üzerinde geldi. Saatlik kazançlar aylık %0,3 ve yıllık %5,2 ile beklentinin biraz altında artış gösterdi. İşsizlik oranı ise %3,5’ten %3,7’ye yükseldi. Geçtiğimiz ay tarım dışı istihdam 526 bin seviyelerinde açıklanmıştı. Ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri her ne kadar beklentilerin üzerinde gelmiş olsa da, geçen aya göre düşüş ve işsizlik oranlarındaki artış, bazı kesimlerce ekonomide yavaşlama sinyalleri olarak yorumlandı.

G7 ülkelerinin Cuma günü enerji fiyatlarını düşürmek için Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasında anlaşmasının üzerine, Rusya Kuzey Akım 1 üzerindeki gaz akışını türbin arızasından dolayı belirsiz süreyle askıya aldı.



Euro Bölgesi üretici fiyatları Temmuz’da enerji fiyatlarının etkisiyle aylık bazda %4 ve yıllık bazda %37,9 ile rekor artış kaydetti.

ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olacağı günde, Türkiye TÜFE verileri takip edilecek. Geçtiğimiz ay %79,60 olarak açıklanan Türkiye yıllık tüketici enflasyonunun %81,50 seviyelerine çıkması bekleniyor. Bugün ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşecek. İngiltere’nin yeni başbakanının bugün açıklanması bekleniyor.



EURUSD paritesi enerji krizinin de etkisiyle 20 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Anlık olarak EURUSD 0,9885 seviyelerinde fiyatlanıyor. USDTRY 18,205, EURTRY 17,989 ve GBPTRY 20,836 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Bu habere tepkiniz:



05/09/2022 11:03