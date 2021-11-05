Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 5 Kasım 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede Ekim enflasyonunda en belirgin katkının enerji ve tütün ürünlerinden geldiği belirtildi. TCMB'ye göre emtia fiyatları Ekim ayında enerji, metal ve tarımsal ürünler öncülüğünde olumsuz bir seyir izledi ve dış fiyat baskıları belirginleşti. Bu gelişmelere ek olarak, artan tedarik sıkıntıları ile birlikte üretici fiyatlarında da yükseliş yaşandığı açıklandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini %6'dan %9,2'ye çıkardı. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de %3,6'dan %4,8'e çıkarıldığına işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin 2023’te %5 büyüyeceği tahmin edildi.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda faizi %0,10'da tuttu. Varlık alım programında ise bir değişikliğe gidilmedi. Karar metninde faiz artışına yönelik sinyal de çıktı. Metinde hedefi yakalamak için gelecek aylarda faiz artışı olması gerektiğine işaret edildi. Metinde tedarik sıkıntıları nedeniyle Ağustos'tan bu yana büyüme görünümünün zayıfladığı belirtildi.

ABD istihdam piyasasında iyileşme sürüyor. Dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları 30 Ekim’de sona eren haftada 14 bin düşüşle 269 bin oldu. Bu, pandeminin başladığı Mart 2020’den beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Başvurular böylece 5 hafta üst üste düşüşünü sürdürdü.

Bugün Türkiye’de önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

Kurlardaki enflasyon kararı sonrası yukarı yönlü hareketler dün de devam etti. Dün açılışı 9,655’ten yapan USDTRY günü 9,704 seviyelerinde kapattı. Bugün piyasada 9,715 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 11,223 ve GBPTRY 13,104 ile anlık olarak piyasada fiyatlanmakta.

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05/11/2021 10:11