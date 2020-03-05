Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (5 Mart 2020)

Yaşanan gelişmelere bakıldığında dün öncelikli olarak KKTC enflasyon rakamları takip edildi. KKTC İstatistik Kurumu, Şubat ayı Enflasyon oranını yüzde 0.62 olarak açıkladı. 2020 yılı Şubat ayı Enflasyon oranında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.33, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13.84 oranında değişim gerçekleşti. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 312 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 164 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiğini kaydetti. Şubat ayında Sağlık ana grubunun en yüksek artış gösteren ana grup olduğuna da dikkat çekildi.

Piyasalarda yaşanan gelişmelere bakıldığında ise Fed, 18 Mart’ta yapılacak toplantısını beklemeden Salı günü politika faizini 50 baz puan indirdi. Oy birliği ile alınan karar sonrasından Fed Başkanı Powell Çin’de başlayan ve birçok ülkeye yayılan virüsün küresel ekonomi için risk oluşturduğunu ve faiz indiriminde koronavirüsün yarattığı risklerin etkili olduğunu belirtti. Küresel görünümün (olumsuz anlamda) değiştiğinin altını çizen Powell, merkez bankalarının politikalarının mali kanattan da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Powell, ayrıca diğer merkez bankalarının da üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Faiz indiriminin ardından ABD Dolar Endeksi 97,0 seviyesine gerilerken, altın ilk tepki olarak 1,650$ seviyesine yükseldi, gelişen ülke paralarının ise tamamı dün dolar karşısında yükselişe geçti.

Öte yandan Bugün Moskovoda gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Putin görüşmesi jeopolitik risklerin fiyatlanması açısından ve başta İdlib olmak üzere güvenli bölge ve Suriye konusunda Türkiye ve Rusya’nın alacağı kararlar açısından son derece önemli olacaktır. Görüşmeden olumlu sonuçların çıkması durumunda son haftalarda satış baskısı olan TL’de rahatlama görülebilir.

Yurt dışı tarafta açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise ABD'de koronavirüs endişelerine rağmen ADP özel sektör istihdamı Şubat'ta 183 binle beklentilerin üzerinde arttı.Beklenti 170 bin artıştı. Ocak ayı verisi de 291 binden 209 bine aşağı yönlü revize edildi.

Piyasalar tarafından Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamının ise 175 bin artması, işsizlik oranının da % 3.6 olması bekleniyor.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,1397 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,0803 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,7754 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,8263 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,0827 , EUR/TL kuru 6,7745 , GBP/TL kuru ise 7,8313 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan İşsizlik Haklarından yararlanma başvuruları ve İngiltere merkez bankası başkanı’nın konuşmaları piyasalar açısından takip edilmeli.

05/03/2020 10:40