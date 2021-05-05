Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 5 Mayıs 2021

İçerisinde bulunduğumuz haftaya Türkiye’den gelen enflasyon verileri ile başlayan TL kanadında piyasalar artık gözlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na çevirmiş durumda. TCMB yarın Mayıs ayına ait Para Politikası Kurulu Toplantısını gerçekleştirecek. Beklentiler bu toplantı sonrasında merkez bankasının faiz oranlarında bir değişiklik yapmayacağı yönünde. Karar yarın 14:00’da açıklanacak ve karar metni önemli olacak. Karar metninde piyasalar önümüzdeki dönemler için yetkililerin neler planladıklarının ipuçlarını arayacak. Bu sebeple TL kanadında hafta içerisinde volatilite artacaktır. Yeni günde ise piyasalar Türkiye Yıl Sonu Tüfe Tahmini verisini izleyecek

Yurt dışı tarafta ise FED Başkanı Powell'ın: ABD'deki toparlanmanın henüz genele yayılmadığına dair söylemi ve kötü gelen İmalat PMI verisinin tedirginliği de ABD vadelileri üzerinden piyasalarda kendisini hissettirdi.

Öte yandan dün gün içerisinde ekonomik takvimde takip edilen ABD verilerinde; Fabrika Siparişleri beklentilerin altında kalırken, Dış Ticaret Dengesi'nde ise tüm zamanların en yüksek açığı görüldü. Gelen verilerdeki olumsuz görünüm; toparlanmaya ve enflasyon artışı senaryolarına dair soru işaretlerine neden olurken; risk alma iştahının daha da daralmasının yanı sıra, riskten kaçış tarafına geçen yatırımcıları da güvenli liman varlıklarına yönlendirdi.

Ardından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan gelen açıklamalar ile yüksek volatilite yaşandı. Janet Yellen, Salı günü internette yayımlanan bir röportajda ABD ekonomisinin yüksek hükümet harcamaları nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söyledi.

Yellen'ın açıklamalarının ardından hisse senetleri kayıplarını artırırken dolar yükseliş kaydetti. Fakat ardından bu açıklamalarına açıklık getiren Yellen’in Herhangi bir faiz artırımı önermediği ve bunun gerekli olmadığına dair açıklamaları ile ters yönde(pozitif) fiyatlamalar ortaya çıktı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,2680 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,3239 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,0011 GBPTL kuru ise 11,5598 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,3243 EUR/TL 10,0047 GBP/TL kuru ise 11,5731 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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05/05/2021 09:06