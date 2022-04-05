Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 5 Nisan 2022

Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayında TÜFE %5,46 artarken, yıllık bazda %61,14 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Üretici fiyatları ise Mart ayında %9,19 artarken, yıllık olarak %114,97’yi gördü. Ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu %142,6 olarak hesapladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Aldığımız ve alacağımız tüm önlemler ile döviz kurlarındaki istikrar ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile, enflasyonun yıl sonunda kalıcı bir şekilde inmesini bekliyoruz, bu beklentimizden geri adım atmış değiliz." Açıklamasını yaptı.

Goldman Sachs ve JP Morgan Türkiye için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Goldman Sachs bu yılın büyük bölümünde enflasyonun %65 üzerinde kalacağını ön görürken, Mayıs ve Haziran aylarında %67 ile zirve seviyeyi göreceği tahmininde bulundu. JP Morgan da yıl sonuna çok yakın bir zamana kadar enflasyonun %65-70 aralığında seyredeceği tahminini paylaştı.

ABD yönetimi Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, ABD bankalarına, Rusya hükümeti tarafından yapılan dolar cinsi ödemeleri durdurma kararı aldı. Bu hamlenin, Rusya'nın rezerv kullanımının etkisizleştirilmesi ve temerrüde düşmesi için yapıldığı belirtilmekte. Rusya hükümeti şu ana kadar uluslararası yatırımcılara yönelik yükümlülüklerini yerine getirebildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Ukrayna Buça’daki olayların ardından Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar geleceğini açıkladı. Kiev yakınlarındaki Buça’da sivillerin öldürüldüğüne dair görüntüler basına yansımıştı. ABD Başkanı Biden ise, Putin savaş suçları nedeniyle yargılansın açıklamasını yaparken, bu hafta Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar getireceklerini duyurdu.

Bugün Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

USDTRY 14,695, EURTRY 16,108 ve GBPTRY 19,279 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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05/04/2022 08:47