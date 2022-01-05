Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 5 Ocak 2021

Dünyanın ana gündeminde Omikron varyantı yer almaya devam ediyor. Omikron varyantının daha hafif atlatılması, ancak hızlı bulaşıcılığından dolayı, bazı Avrupa ülkeleri karantina sürelerini kısaltıyor veya sadece temas halinde karantina ve PCR zorunluluğunu kaldırıyor. Bu şekilde test merkezlerinin yükünü hafifletmeyi ve karantinalar nedeniyle yaşanan iş aksamalarının önüne geçmeyi amaçlıyorlar. IMF’de Küresel Ekonomik Görünüm raporunu son gelişmeler neticesinde 1 hafta erteleyerek 25 Ocak’ta yayınlayacağını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. "Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız." diyen Erdoğan, "Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız." ifadelerini kullandı.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız" açıklamasını yaptı.

Kur korumalı Türk Lirası mevduat uygulamasında yasal altyapı oluşturan yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.



Türkiye Merkez Bankası’nın ihracatçı ve ithalatçı firmaların kur riskini yönetebilmeleri amacıyla ihale yoluyla başladığı TL uzlaşmalı döviz satış ihalelerine ilgi düşük oldu. Merkez Bankası’nın dün gerçekleşen 1 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satış ihalesine teklif gelmezken, 3 ay vadeli ihalede toplam teklif 1.2 milyon dolar oldu.



Türk lirasının dış ticaret yapılan ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren Reel Efektif Döviz Kuru, Aralık ayında 47,82 seviyesine gerileyerek veri ölçüm tarihindeki dip seviyeyi gördü. Veri ölçüm tarihinde en yüksek seviye 127,7 ile 2007 yılında görülmüştü.

USDTRY anlık olarak piyasada 13,450 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,185 ve GBPTRY 18,185 seviyelerinde.

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05/01/2022 09:09