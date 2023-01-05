Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 5 Ocak 2023

KKTC İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici enflasyonu aylık bazda %4,50 artış gösterirken, yıllık bazda %94,51 artış yaşandı. Bir önceki aya göre en yüksek artış %16,18 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşirken, ikinci sırada %12,21 ile giyim ve ayakkabı ana grubu yer aldı. Bir önceki aya göre 540 maddenin ortalama fiyatında artış görülürken, 56 maddenin ortalama fiyatında düşüş görüldüğü belitildi.



ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat satın alma müdürleri endeksi (PMI) Aralık ayında 48,4 olarak açıklandı ve üst üste iki ay 50 eşiğinin altında kalarak daralmaya işaret etti. En son Nisan 2020’de 41,5 ile ciddi bozulma gösteren endeks, o tarihten sonra ağırlıklı olarak 50 değerinin üzerinde açıklanmıştı. Ağustos’tan bu yana ise imalat PMI’da aşağı yönlü bir grafik var. Son dönemde imalat sanayisinin 2 alt sektörü büyüme kaydederken, 13 sektörün daralma gösterdiği belirtildi.



ABD Merkez Bankası 13-14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin toplantı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, FED yetkililerinin, finansal koşulların gereksiz gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği uyarısında bulunduğu görüldü. Tutanaklarda, "Hiçbir üye, federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi." İfadeleri de kullanıldı. Enflasyonun %2 hedefine doğru sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair güven verene kadar, kısıtlayıcı bir politika duruşunun sürdürülmesi gerektiğinin gözlemlendiği ve bunun biraz zaman alacağı belirtildi.



ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, 2022 Kasım ayı verilerine göre, 10 milyon 458 bine geriledi. Beklenti açık iş sayısının 10 milyon seviyelerine inmesiydi. Açık iş sayısı Ekim 2022’ye göre 54 bin düşüş kaydetse de, beklentilerin üzerinde geldi ve ABD’de iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Euro Bölgesi imalat ve hizmet PMI endekslerinin ağırlıklı ortalamasını alan bileşik PMI, Aralık ayında açıklanan 48,8 öncü verilerin üzerinde geldi ve nihai veri 49,3 olarak açıklandı. Endeks Ağustos 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Bileşik PMI Temmuz ayından bu yana 50 eşiğinin altında değerleniyor. Ancak son dönemdeki pozitif artış, Euro Bölgesi’nde beklenen ekonomik daralmanın daha hafif geçebileceğine işaret ediyor. Euro Bölgesi Aralık ayı hizmet PMI’da 49,8 ile beklenenden iyi bir değer aldı.

Bugün İngiltere hizmet PMI, Euro Bölgesi ÜFE, ABD’de ise ADP özel sektör istihdam değişikliği, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet PMI verileri açıklanacak.

Doviz piyasasında son durum, USDTRY 18,744, EURTRY 19,895, GBPTRY 22,635 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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05/01/2023 12:42