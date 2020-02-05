Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 5 Şubat 2020

Korona virüsü sebebiyle finansal piyasalar, tepki vermeye devam ediyor. 23 ülkede gözlenen virüs sebebiyle can kaybı 490'a, virüs teşhisi konulanların sayısı 24.324'e yükseldi. Ancak sayının artıyor olması, ciddi endişeleri beraberinde getirmeye devam etmekte.



Çin Merkez Bankasının da 2 günde 1,7 milyar Yuan likidite sağlaması, Çin piyasaları üzerinde biraz olsun rahatlama sağlasa da, hala daha kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değil. Çin’e olan uçuşların gittikçe azalması da, bunun en büyük göstergesi olmakta.



Fitch de yaptığı açıklamada bu konuya değindi ve salgın sebebiyle petrol talebinin azalacağını, stokların artacağını belirterek, özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşün devamının gelmesine neden oldu. OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ‘in bu konuda atacağı adım oldukça önemli olacaktır.

Öte yandan dün KKTC Enflasyon rakamları takip edildi. KKTC İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre 2020 yılı Ocak ayı Enflasyon oranı (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 1.70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.96 arttı.

Açıklamaya göre bir önceki aya göre, endekste bulunan 355 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 95 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Ana gruplarda ise Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer alan 12 ana grubun, 11 ana grubunda artış yaşanırken, 1 ana grupta ise düşüş yaşandı.

Türkiye tarafında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de Suriye rejim güçlerinin Türk askerine saldırısının ardından ilk kez görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceği mesajını verdi.

Dün akşam gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti ve Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti. İdlib saldırısına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan ise bir Twitter paylaşımı ile Türkiye'ye destek açıklaması geldi. Pompeo Esad rejim güçlerinin Türk gözlem noktalarına saldırısının ardından ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

Açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise Haftanın ilk işlem gününde yurt içerisinde Ocak ayında açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşarak aylık yüzde 1,35, yıllık ise yüzde 12,15 olduğu takip edilirken, büyümenin öncü göstergesi olan İmalat PMI Endeksi'nin Ocak ayında 51,3 seviyesine geldiği gözlenmişti. Haftanın ikinci işlem gününde ise yurt içerisinde zayıf ekonomik veri akışının olduğu günde, ABD'de Aralık ayında Fabrika Siparişleri verisinin yüzde 1,2'lik beklentilerinin üzerinde gelerek yüzde 1,8 arttığı gözlendi. Euro Bölgesi'nde ise Aralık ayında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin bir önceki aya kıyasla değişmezken 2018 yılının Aralık ayına göre ise yüzde 0,7 düştü izlendi.

İngiltere ‘de ise inşaat PMI 48.4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken verinin bir önceki değerin üzerinde gerçekleşmiş olması inşaat sektöründe olumlu sinyaller olduğunu göstermekte.

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 5,9860 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9796 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6042 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7917 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9815, EUR/TL kuru 6,6021, GBP/TL kuru ise 7,7868 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Bileşik PMI ve Hizmet PMI verileri, Euro Bölgesi’nden Perakende Satışlar, Amerika’dan ise ham petrol stokları takibimizde olacak.

05/02/2020 12:51