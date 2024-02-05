Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (5 Şubat 2024)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yaklaşık sekiz aylık görev süresinin ardından geçtiğimiz Cuma günü görevinden istifa etti. Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu. Fatih Karahan, 28 Temmuz 2023’ten bu yana başkan yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Karahan, başkanlık görevine atanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, “Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.” İfadelerini kullandı.



TCMB’de yapılan görev değişikliğinin ardından yurt dışı kurumlar da yorum ve tahminlerini paylaştı. Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ekonomistleri yayımladıkları değerlendirmede, “Yeni başkanın atanmasıyla birlikte yakın vadede daha güçlü enflasyon baskısı görüşümüz göz önüne alındığında, 250 baz puan veya hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz.” İfadelerini kullandı. Banka ekonomistleri, ek artırım yapılmaması durumunda bile, çekirdek fiyat baskıları nedeniyle bu yıl herhangi bir indirim görmediklerini ve 2025 için daha kademeli bir gevşeme döngüsü fiyatlaması beklediklerini belirttiler. Diğer yandan ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’in değerlendirmesinde, “TCMB’nin Başkan Karahan yönetiminde, enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz.” İfadeleri kullanıldı. Bir diğer ABD’li yatırım bankası JP Morgan ise yayımladığı notta, “Ani liderlik değişiklikleri yatırımcılar açısından rahatsızlık yaratırken, yeni TCMB Başkanı’nı enflasyonun düşürülmesi ve lira açısından olumlu görüyoruz. Artık son PPK açıklamasındaki güvercin eğiliminin tersine dönmesi muhtemel.” Değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, daha sıkı makro ihtiyati tedbirlerle birlikte yüksek faiz oranlarının daha uzun süre devam edeceği öngörüsü de paylaşıldı.



ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Pazar günü katıldığı bir TV programında önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun son bir yılda gerilediğini ve son 6 ayda oldukça keskin bir düşüş gösterdiğini belirten Powell, iyi bir ilerleme kaydettiklerini ancak işin henüz tamamlanmadığını söyledi. Powell, ”Genel durum şu ki; ekonomi güçlü, işgücü piyasası güçlü ve enflasyon düşüyor. Meslektaşlarım ve ben, kısıtlayıcı politika duruşumuzu geri çevirmeye başlamak için doğru noktayı seçmeye çalışıyoruz. O zaman yaklaşıyor.” İfadelerini de kullandı. Powell’in açıklamaları bir noktada 20 Mart toplantısında faiz oranlarında bir indirime gidilmeyeceğinin teyidi olarak değerlendirildi.



ABD’de yılın ilk tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. Tarım dışı istihdam verisi Ocak ayında 187 bin beklentisine karşın 353 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise %3,7 oldu ve son 3 ay değişiklik göstermedi. Ocak ayında ortalama saatlik kazançlar aylık %0,6 artarken, ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış %4,5 oldu.



Bugün Türkiye’de TÜFE ve ÜFE, ABD, Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de hizmet PMI, Ayrıca Euro Bölgesi ÜFE ve Sentix yatırımcı güven endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 30,549, EURTRY 32,967 ve GBPTRY 38,525 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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