Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 5 Şubat 2025

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 44 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde bir ara 9.905,21 seviyesine kadar yükselen endekste, kapanışa doğru oluşan geri çekilmelerde; seansın sonu yüzde 0,33 oranında yükselişle, 9.807.10 puan seviyesinden noktaladı.

Dün önemli gelişmelerden biri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonu düşürmenin en önemli hedefleri olduğunu vurgulamasıydı. Şimşek, Türkiye’nin yeniden yüzde 5 seviyesinde reel büyümeye ulaşmasının kritik olduğunu belirtti

Uluslararası derecelendirme kuruluşları dün peş peşe Türkiye ekonomisi ile ilgli açıklamalarda bulundu.

Goldman Sachs, dün Türkiye’de açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,7 seviyesinden yüzde 25,5’e revize etti. Kurum tarafından ayrıca, enflasyondaki düşüşün beklenenden daha yavaş gerçekleşmesinin, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde daha temkinli bir tutum sergilemesine neden olabileceği vurgulandı.

Fitch Ratings, geçtiğimiz Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etmesinin ardından, karara ilişkin dün değerlendirmelerde bulundu. Enflasyona yönelik risklerin değerlendirmelerinde önemli bir faktör olduğunu belirten kurum, ancak enflasyondaki düşüşün devam ettiğini vurguladı ve 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 23 seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Morgan Stanley, Türkiye’ye ilişkin beklentilerini güncelledi. Ocak ayında açıklanan tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verileri doğrultusunda Türkiye’deki enflasyon ve politika faizi tahminlerini yukarı yönlü olarak yeniden değerlendirildi. Kurum, yıl sonu enflasyon tahminini %26’dan %27,5 olarak güncelledi. Ayrıca, yıl sonu politika faizi tahmini de %28,5’ten %30,5’e çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'ye uygulayacağı misilleme tarifelerin sorun olmadığını belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "uygun zamanda" görüşeceğini ve acelesi olmadığını ifade etti.

Altın, ABD-Çin ticaret savaşının güvenli liman talebini körüklemesiyle neredeyse yüzde 1 yükseldikten sonra rekor seviyeye geldi.

Altın ticaret savaşlarının etkisi ile ons başına 2.849,05 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatları, yatırımcıların Çin'in ABD'nin enerji ithalatına uyguladığı gümrük vergilerinin etkisini önemsememesinin ardından Çarşamba günü yatay seyretti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ham petrol ihracatını durdurma yönündeki yeni hamleleri bir miktar destek sağladı.

Brent ham petrolü, piyasaların tarife duyuruları ve ardından Kanada ve Meksika'ya uygulanan vergilerdeki gecikmelerle sarsıldığı haftanın başlangıcından sonra varil başına 76 dolara yakın işlem gördü. ABD Ham Petrolü 73 doların altındaydı.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 98,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 35.95, GBP/TRY 44.87, EUR/TRY 37.35 seviyelerinde işlem görüyor.