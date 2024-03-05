Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 5/03/2024

Dün Türkiye’de enflasyon verileri açıklandı. Şubat ayında TÜFE, yaklaşık %4 olan beklentilerin üstünde %4,5 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda enflasyon ise, Ocak ayındaki %64,86 seviyesinden Şubat ayında %67,07 seviyesine yükseldi. Beklenti aylık bazda %4, yıllık bazda %66,2 artış yönündeydi. Ücret artışlarına bağlı iç talebin artması, sepet kur tarafındaki %3’lük yukarı yönlü seyir ve gıda fiyatlarının artması enflasyonun yukarı yönlü seyrini hızlandırdı. Ara tatil ardından tekrar başlayan eğitim ile eğitim harcamalarının artması sonrasında eğitim grubu fiyat artışlarında en çok yükselen grup oldu.

Enflasyon verinden önce açıklamalar yapan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyonun önemli bir sorun olduğunu söyledi. Şimşek, "Ortaya koydukları programla tekrar enflasyonu tek haneye indireceklerini." ifade etti.

Dün kabine sonrası açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işsizlikte tek haneye inilmesine karşın enflasyonda henüz istenilen noktaya gelinemediğini dile getirdi. Erdoğan, emekliye istenen zammın ancak enflasyonu düşürerek verilebileceğini dile getirdi.

JPMorgan, enflasyonun Şubat'ta beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan'da politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 50'ye çıkaracağını tahmin etti.

JPMorgan, daha önce TCMB'nin politika faizini yüzde 45'e yükselttiği faiz artışıyla faiz artışı döngüsünü sonlandıracağını öngörüyordu.

Goldman Sachs ise Şubat enflasyon rakamı TCMB'nin faizi yükseltmesi riskini artırdığını açıkladı.

Dünya Bankası, 190 ekonomide toplumsal cinsiyet eşitliğinde sağlanan ilerlemenin değerlendirildiği "Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk 2024" raporunu yayımladı. Dünya Bankası, istihdam ve girişimcilikte cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin küresel gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) yüzde 20'den fazla artırabileceğini ve gelecek 10 yılda cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasının mevcut küresel büyüme oranının iki katına çıkmasını sağlayacağını bildirdi.

Fed Başkanı Powell, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal İstikrar Komitesi'nde ve Perşembe günü Senato Bankacılık Komitesi'nde altı aylık para politikası sunumunu yapacak.

Fitch’in Türkiye değerlendirmesini 8 Mart’ta yapması bekleniyor.

Ayrıca bugün Avrupa’da ve ABD’de PMI verileri açıklanacak

USD/TL 31.601, EUR/TL 34.282, GBP/TL 40.063