Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 6 Aralık 2019

Dün KKTC İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı Kasım ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranını yüzde -0.47 olarak açıklandı. 2019 yılı Kasım ayı Enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre %-0.47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10.20 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %8.55 değişim gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 131 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Kasım ayında endekse yansıyan Sterlin ve Euro kurlarının ortalaması artı, Dolar kurunun ortalaması ise eksi oldu. Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer olan 12 ana grubun, 8 ana grubunda artış olurken, 4 ana grubunda ise düşüş yaşandı.

Türkiye tarafında ki gelişmelere baktığımızda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020 yılında uygulanacak para ve kur politikasının operasyonel çerçevesini yayınladı. TCMB, önümüzdeki yıl 12 faiz toplantısı yapacak. Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Açıklamada, “Banka, 2020’de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir” denildi. Enflasyon hedefinin, Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 olarak korunduğu, Para politikasının ise enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı belirtildi.

Yurt dışı tarafta ise ABD'nin dış ticaret açığı, Perşembe günü açıklanan Ticaret Bakanlığı verilerine göre Kasım'da 47.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek bir önceki aya göre geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini ise 48.5 milyar dolar seviyesindeydi. Dış ticaret açığı önceki ay düzeltilmiş olarak 51.1 milyar dolar seviyesinde idi. Çin ile ticaret hacmi ise, ithal edilen malların ticaret savaşı görüşmelerinin sürmesinden dolayı üç yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle Kasım ayında azalmaya devam etti.

Öte yandan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 7 ayın en düşük seviyesine inerek istihdam piyasasının güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 Kasım'da sona eren haftada 10 bin azalarak 203 bine geriledi. Bu, Nisan'dan beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

Euro bölgesine baktığımızda ise Haftanın 4. işlem gününde Euro Bölgesi'nde büyüme rakamları takip edildi. Brexit ve bölgesel risklerle oldukça zor bir yıl geçiren Euro Bölgesi ekonomisi yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine %0,2 ile beklenti dahilinde büyüme gösterdi.

Bölgeden gelen bir diğer veri olan perakende satışlar Ekim ayında beklentileri karşılayamadı. Aylık bazda %0,6 düşüş gösteren satışlar Temmuz sonrası en sert daralmayı yaşadı. Yıllık bazda ise %1,4 ile Mayıs sonrası en zayıf artış yaşandı.

Euro Bölgesi'nde bu yıl içinde bölgesel riskler oldukça yükseldi ve bunda brexit çıkmazı ile Almaya-Fransa olmak üzere büyük ekonomilerdeki durgunluk etkili oldu. Üretim, yatırım ve siparişlerdeki azalma ile zayıf enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nı da politika değişikliğine yönlendirdi. Varlık alımlarına devam kararı alan banka, faiz oranında da indirime gitti ve yeni başkan Lagarde de Draghi gibi enflasyonun politikada en belirleyici unsur olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Avrupa Merkez Bankası'nın 2020'nin ilk yarısında varlık alımlarına devam etmesi beklenirken politika değişikliğinde 2. yarıdan sonra aksiyon alınması düşünülüyor.

İngiltere tarafında ise Aralık'ta düzenlenecek erken seçimlerine yönelik anketlerde; Muhafazakar Parti'nin oy farkını açması dikkatleri çekti. Bu durum Anlaşması Brexit ihtimallerinin artırmakla beraber Pound varlıkları üzerinde değer kazanımlarını beraberinde getirdi

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7465 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7491 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3838 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,5647 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7488 EUR/TL kuru 6,3843 GBP/TL kuru ise 7,5633 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise yurt içi tarafta Hazine nakit dengesi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan İşsizlik Oranı, Tarım Dışı tihdam verileri takibimizde olacak.

06/12/2019 12:05