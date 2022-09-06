Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 6 Eylül 2022

KKTC İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu aylık bazda %3,31 artarken, yıllık bazda artış %118,18 oldu. Bir önceki aya göre en yüksek artış %20,66 ile eğlence ve kültür ana grubunda gerçekleşirken, onu %6,83 ile çeşitli mal ve hizmetler ana grubu takip etti. Ulaştırma ana grubunda %4,30, giyim ve ayakkabı ana grubunda %4,09 azalış görüldü.



Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı TÜFE verilerini açıkladı. Aylık bazda %1,46 artış gösteren TÜFE, yıllık bazda ise %80,21 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatlarında ise aylık bazda %2,41 artış yaşanırken, yıllık bazda artış %143,75 oldu.

OPEC+ ülkelerinin dün gerçekleştirdikleri toplantıda günlük 100 bin varil üretim kesintisi kararı çıktı. Alınan kararla Ağustos ayı üretim seviyelerine geri dönülecek. Kararda, küresel yavaşlamaya dair korkular ve petrol fiyatlarındaki son dönemdeki düşüş etkili oldu.

İngiltere’nin yeni başbakanı Liz Truss oldu. İngiltere’nin 3. Kadın başbakanı olan Truss, ilk açıklamasında ekonomi ve enerji alanina önem vereceğini belirtti.

USDTRY 18,214, EURTRY 18,118 ve GBPTRY 21,086 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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06/09/2022 09:44