Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 6 Mayıs 2021

Dün yaşanan gelişmelere baktığımızda öncelikli olarak Türkiye tarafında açıklanan Merkez Bankası Beklenti anketi takibimizdeydi. Anket detayında; yılsonu DolarTL kuru tahmini 8.57’den 8.71’e, yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 13.12’den yüzde 13.81’e revize edildiği belirtildi. 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,3’le değişmezkeni 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2’den 4,1’e indi.

Yeni gün ise TL için oldukça önemli. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs PPK toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantı sonrasında banka faiz oranı kararını açıklayacak. Piyasalardaki beklentiler faiz oranlarında bir değişiklik olmayacağı yönünde. Bununla birlikte karar metni, sözlü yönlendirmeler ve yetkililerin önümüzdeki dönemler için neler planladıklarının ipuçları oldukça önemli olacak. Saat 14:00’da açıklanacak olan kararın ardından ise TL kanadında hareketlilik artacaktır.

Yurt dışı tarafta ise dün piyasalar Euro bölgesinden gelen PMI verilerini takip etti. Açıklamaya göre Euro bölgesinde Markit Bileşik PMI Endeksi Nisan ayında beklentilerin bir miktar üzerinde 53.8 olarak gerçekleşti. Hizmet PMI Endeksi ise yine Nisan ayında 50.5 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi 50.0 üzerindeki rakamlar sektördeki gelişmeyi ifade ediyor

ABD tarafında ise takip edilen ekonomik verilerde; ADP Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Raporu tahminlerin altında gelmesine karşın, son 7 ayın en yüksek istihdam artışına işaret etti. Markit Hizmet PMI endeksi ise beklentilerin üzerinde gerçekleşme gösterdi.

Yeni işlem gününde küresel ekonomik takvimde ise İngiltere’den gelecek Hizmet PMI’ı datası ve İngiltere Merkez Bankası faiz ve politika kararları ile ABD’de açıklanacak olan İşsizlik Maaşı Başvuruları kritik olacak

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,3243 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,3314 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,0038 GBPTL kuru ise 11,5869 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,3318 EUR/TL 9,9955 GBP/TL kuru ise 11,573 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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06/05/2021 10:37