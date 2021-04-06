Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 6 Nisan 2021

Dün yaşanan gelişmelere bakıldığında öncelikli olarak KKTC ve TC ‘den gelen enflasyon rakamları takibimizdeydi. KKTC İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.39, ve bir önceki yıla göre yüzde 13.97 değişim gerçekleştiği açıklandı. İstatistik Kurumu verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2.96 ile “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar” ana grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı verilere göre Türkiye’de ise Mart ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 16.19 arttı. Veri ile birlikte enflasyon ilk kez 2019 yılından bu yana yüzde 16 seviyesini aştı. Aylık bazda ise yine Mart’ta tüketici fiyat endeksi yüzde 1.08 olarak kayıtlara geçti.

Veri genel olarak beklentilere paralel gelse de sonrasında Dolar/TL kurunda hafif yükselişler yaşandı. ÜFE verilerinde ise; aylık yüzde 4,13 ve yıllık yüzde 31,20 seviyeleri dikkat çekiciydi. Açıklanan verilerin ardından ise odak noktası TCMB’nin 15 Nisan’daki PPK toplantısı olacak.

Yurt dışı tarafta ise ABD’de açıklanan Hizmet PMI verisi beklentilerin üzerinde 63,7 olarak açıklanırken tarihi yüksek seviyelerine ulaştı. Güçlü gelen rakam, aşı çalışmaları ve küresel görünümdeki iyileşme risk iştahını desteklerken, salgın endişeleri risk unsuru olarak izlenmeye devam etmekte.

Bugün ise piyasalar Euro bölgesinden gelecek olan İşsizlik Oranı’nı takip edecek.Beklenti ise Şubat ayında işsizlik oranının yüzde 8.1 düzeylerinde gerçekleşebileceği yönünde. Öte yandan ABD kanadından gelecek olan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi de takibimizde olacak. Veri ile birlikte dolar endeksinde hareketlilik artabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,1932 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,0981 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,5647 GBPTL kuru ise 11,2539 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,1102 EUR/TL kuru 9,5789 GBP/TL kuru ise 11,2840 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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06/04/2021 09:24