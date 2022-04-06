Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 6 Nisan 2022

KKTC İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon bir önceki aya göre %13,05 artış gösterirken, yıllık bazda %83,19 oldu. Açıklamaya göre ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %27,92 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda gerçekleşti. İkinci sırada ise %20,02 ile eğlence ve kültür ana grubu yer alıyor.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrar Komitesi 4. toplantısını dün gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre toplantıda, Mart ayı enflasyon gelişmeleri ışığında mevcut fiyat görünümü masaya yatırıldı. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati toplantı sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Nebati, “Gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek, enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı. MÜSİAD iftar yemeğine de katılan Bakan Nebati, burada da enflasyon ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Nebati, “Kur stabil olduysa faiz de gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye indiğini ve bu inişin devam ettiğini göreceğiz.” Açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Ukraynadaki sivillere saldırdığını söyleyerek, 5. Yaptırım paketini önerdiklerini açıkladı. Leyen, Rusya'dan yıllık 4 milyar Euro değerinde kömür ithalatının yasaklanacağını böylece Rusya'nın önemli bir gelir kaynağının daha kesileceğini ifade etti. Bunun yanında 4 Rus bankasına tam işlem yasağı getirilecek. Rusya bandıralı gemilerin AB limanlarına girmesi yasaklanacak ve ek ithalat-ihracat yasakları uygulanacak. ABD’nin de gün içerisinde Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacağı bildirildi.

ABD’de dış ticaretin 89,2 milyar dolarla rekor açık verdiği açıklandı. Son ayda ithalat 317,8 milyar dolar olurken, ihracat 228,6 milyar dolar oldu. Gıda ve endüstriyel ürünlerde büyük ithalatçı durumunda olan ABD’de, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile artan fiyatların etkisiyle, dış ticaret açığının büyümeye devam edebileceği bildiriliyor.

Bugün Euro Bölgesi ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca ABD Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları yayımlanacak.

USDTRY 14,715, EURTRY 16,040 ve GBPTRY 19,237 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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06/04/2022 09:05