Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 6 Nisan 2023

ABD’de Mart ayı ADP tarım dışı istihdam değişikliği verilerine göre, tüketici talebindeki düşüş ve borçlanma maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle, işverenlerin güçlü işe alma yöneliminde yavaşlama görüldü. Veri 200 bin beklentisine karşın 145 bin olarak açıklandı. Şubat ayında 242 bin olarak açıklanan rakamlar, ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson tarafından, ekonominin yavaşladığına dair birkaç sinyalden biri olarak değerlendirildi. Sektörel olarak bakıldığında, özellikle eğlence ve konaklama tarafında istihdamda artış görülürken, finansal aktivite, ticari hizmetler gibi alanlarda çıkışlar görüldü. Bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Ayrıca yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisi, ABD iş gücü piyasasına ışık tutacak.

ABD Mart ayı hizmet PMI (satın alma yöneticileri endeksi) verilerinde de yavaşlama görüldü. Şubat ayında 55,1 değerini alan hizmet PMI, Mart ayında 54,5 beklentisine karşın 51,2’ye geriledi. Yavaşlamaya rağmen 50 değerinin üzerinde gelen veri, büyümeye işaret etmeye devam etti. Yeni siparişler endeksi 10,4 puan geriledi ve 62,6’dan 52,2’ye düşerek gerilemede önemli bir etken oldu. ABD’de hafta başında açıklanan imalat PMI, 46,3 ile Mayıs 2020’den bu yana en düşük değerini almış ve daralmaya işaret etmişti.

Euro Bölgesinde’de hizmet PMI Mart ayı verisi aşağı yönlü revize edildi. 55,6 olarak açıklanan öncü verinin ardından, nihai veri 55,0 oldu. Yine de hizmet PMI Mayıs 2022’den bu yana en yüksek değeri aldı. İmalat ve hizmet sektörlerinin ortalamasını alan bileşik PMI ise 54,1 olan öncü veriden 53,7’ye revize edildi. Yine de bileşik PMI son 10 ayın zirvesine çıktı ve son 3 aydır büyümeye işaret ediyor. Bileşik PMI’a pozitif katkı hizmet sektöründen geliyor. İmalat PMI 47,3 ile son 4 ayın en düşük değerini almış, 2022 Mayıs’tan bu yana daralmaya işaret etmeye devam etmişti.



Cleveland FED Başkanı Mester, 2-3 Mayıs’ta gerçekleşecek bir sonraki toplantıda kararın ne olacağını kestirmek için çok erken olduğunu söyledi. Mester, ancak enflasyonun zaman içinde %2 hedefine gelmesi için "Sanırım bulunduğumuz oranın biraz daha üzerine çıkmamız gerekecek.” İfadelerini kullandı. Ayrıca Mester, bunun enflasyonda %2’lik hedefe ulaşıncaya kadar faizlerin artacağı anlamını taşımadığını da belirtti. FED son toplantısına bankacılık krizi gölgesinde girmiş, 25 baz puan ile faiz artışlarına devam etmişti.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Boris Vujcic, AMB’nin faiz artışı döngüsünün büyük oranda bittiğini, ancak çekirdek enflasyonla mücadele için biraz daha artışa ihtiyaç olabileceğini söyledi. Son verilere göre Euro Bölgesi’nde gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek tüketici enflasyonu aylık bazda %1,2 yükselmiş, yıllık bazda %5,7 ile rekor seviyeyi görmüştü.

Bugün Almanya sanayi üretim endeksi ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin’e ziyarette bulunuyor. Macron, Çin’in Ukrayna’da barış için büyük bir rol oynayabileceğini söyledi.



USDTRY 19,259, EURTRY 20,988 ve GBPTRY 23,979 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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06/04/2023 09:52