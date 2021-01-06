Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 6 Ocak 2021

Dün Türkiye tarafında hafta başında açıklanan enflasyon rakamlarının etkisi devam etti. Uluslararası kurumların; tahminlerin üzerinde gelen rakamlarla ilgili olarak endişelerini dile getirmesi ve TCMB’nin daha fazla sıkılaştırma yapmasının gerekebileceğini belirtmesi dikkat çekerken, TCMB tarafından açıklanan Aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunda ise: Temel malların enflasyon üzerinde belirleyici olduğu ve üretici fiyatlarındaki artışın TÜFE üzerinde neden olduğu baskının da devam ettiği belirtildi

Ekonomik takvimde açıklanan verilerde ise; Almanya’nın Perakende Satışlar verisi ve İşsizlik Oranı rakamları beklentileri karşılarken, ABD’de merakla beklenen İmalat PMI’ı da 2018 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarak; akşamüzeri piyasalardaki risk alma iştahını yükseltti. Gün içerisinde piyasalar yine Euro bölgesinden gelecek olan PMI verilerini takip edecek. Bununla birlikte Euro bölgesinin lokomotif ekonomisi olan Almanya’dan gelecek olan enflasyon verisi Euro varlıklarında volatiliteyi artırabilir. Amerika kanadına baktığımızda ise gün içerisinde ADP özel sektör istihdamı dolarda küresel bazda hareketliliği artıracaktır.

Senenin üçüncü işlem gününde ise dikkatler; TSİ 03:00’de sandıkların kapandığı Georgia’daki ikinci tur Senato Seçimleri’nde. ABD Senatosu'nda çoğunluğu belirleyecek kritik Georgia seçimlerinde az farkla da olsa Demokratların yarışı önde götürdüğü belirtildi. Bu seçimler, hem Senato'da çoğunluğu elinde tutacak olan partinin belirlenmesi hem de Biden'ın hayata geçirmek istediği yasal düzenlemelerin akıbeti açısından kritik önem taşıyor. Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş olacak ve Joe Biden Sadece kendi partisinin desteği ile tek başına karar alamayacak duruma gelmiş olacak.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,4237 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,3856 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0813 GBPTL kuru ise 10,0607 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,3901 EUR/TL kuru 9,0893 GBP/TL kuru ise 10,0602 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



06/01/2021 09:32