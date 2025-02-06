Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 6 Şubat 2025

Dün, ülkemizde Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, Bir Önceki Aya Göre %2.02, Ve Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Ise %50.61 Artış Gösterdi.

Bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 11.52 ile haberleşme sektöründe görülürken, onu yüzde 7.52 ile sağlık harcamaları takip etti.

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 15 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Ancak, gün içerisinde satıcılı bir seyir izleyen endekste; seans sonunu da yüzde 0,89 oranında düşüşle, 9.719,81 puandan noktaladı.

ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi beklentileri aştı. Enflasyonist endişeler tetiklendi. ADP özel sektör istihdamı Ocak ayında 183 bin arttı. Beklentiler 150 bin olması yönündeydi. İstihdam artışı, ticaret ve taşımacılık ile eğlence ve konaklama sektörlerinin öncülüğünde hizmet sektöründe yoğunlaştı. Temel mal üreten sektörlerde inşaat ve madencilik istihdamı artarken imalat istihdamı azaldı.

Avrupa cephesinde, Almanya’dan gelen verilere göre hizmet sektöründe büyüme görüldü. Son aylarda yaşanan ekonomik daralmanın ardından bu büyüme olumlu karşılandı.

İngiltere tarafında ise hizmet sektöründe uzun bir süredir görülen en zayıf büyüme kaydedildi. Yarın İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor; 25 baz puanlık bir indirim yapılması öngörülüyor.

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerjiye yönelik tarife tehditleri görünümü etkilediğinden bu yıl en düşük seviyeye yakın seyretti. Ham petrol fiyatı 71 dolar, Brent petrol fiyatı 74.7 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 2,882 dolar ile tekrar rekorunu tazeleyen altın, yatırımcıların yüksek volatil piyasa ve riskten kaçınmak için talebi daha da arttırdığı görülüyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 98 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

USD/TRY 35.94, EUR/TRY 37.42, GBP/TRY 44.87 Seviyelerinde işlem görüyor.