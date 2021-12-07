Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Aralık 2021

Merkezi Zürih, İsviçre'de bulunan banka ve finans şirketi Credit Suisse analistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında, 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.



TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Kasım ayında da düşüşünü sürdürdü ve 54,33 ile kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük değere geriledi. REK Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Euro Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün, Biden'ın Moskova'yı sınıra yakın binlerce askerin toplandığı Ukrayna'yı işgal etmekten caydırma amaçlı bir video konferans görüşmesi yapacak. ABD Başkanı Biden Ukrayna'nın işgali durumunda Rusya'ya banka yaptırımı planladığı konuşuluyor.

Bir süredir gündemi meşgul eden Borç krizi içindeki Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin, tahvillerde sürenin dolmasına karşın ödemelerini yapamadığı belirtildi.

Bugün Euro Bölgesi GSYH ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek.

Dün USDTRY’de, TCMB’nin geçen hafta doğrudan müdahale ettiği seviyelere yakın hareketler görüldü. USDTRY’nin 13,800 seviyelerinde tutunduğunu görüyoruz. Bugün piyasada anlık olarak USDTRY 13,750, EURTRY 15,540 ve GBPTRY 18,240 seviyelerinde bulunuyor.

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07/12/2021 09:13