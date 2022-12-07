Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayına ilişkin Aylık Fiyat Gelişimleri raporunu yayımladı. Bu dönemde tüketici yıllık enflasyonundaki gerilemeyi enerji ve temel mal grupları sürüklerken, aylık bazda gıda grubu fiyat gelişmeleri öne çıkmıştır ifadeleri kullanıldı. Kasım ayında tüketici fiyatları %2,88 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,12 puan azalarak %84,39 olmuştu. Üretici fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamada ise, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki ılımlı seyrin etkileri hissedilmiştir ifadeleri kullanıldı. Yurt içi üretici fiyatları Kasım ayında %0,74 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 21,67 puan azalışla %136,02 olarak açıklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TRT Haber’e açkımalarda bulundu. Kavcıoğlu, Enflasyonda artık gerilemenin başladığını ve bu gerilemenin daha da fazla görüleceğini söyledi. Ayrıca dünyada merkez bankalarının 1,2 trilyon dolar rezerv harcadığını, Türkiyenin rezervlerinin ise 125 milyar dolar olduğunu ifade etti.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu yıl için Türkiye büyüme beklentisini %5,2’de bırakırken, gelecek yıl büyüme beklentisini %3,0’dan %2,9’a çekti. Bu yıl sonu enflasyon tahmini ise %75 olurken, gelecek yıl sonunda enflasyon %55 olarak tahmin edildi. USDTRY tahmini ise bu yıl sonu için 20,00 olarak tahmin edilirken, 2023 yıl sonu 24,90 ve 2024 yıl sonu için 27,70 olarak ön görüldü.

ABD'de Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. Böylece ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı ve envanterindeki uçaklar için modernizasyon kitinin satılmasının önü açılmış oldu. Ancak silah satışının yapılabilmesi için yönetimin sunduğu satış tebligatına kongreden itiraz gelmemesi gerektiği de belirtiliyor.

Bugün Almanya sanayi üretim endeksi, Euro Bölgesi büyüme verisi ve Türkiye hazine Nakit dengesi verileri takip edilecek.



USDTRY 18,630, EURTRY 19,470 ve GBPTRY 22,575 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



07/12/2022 10:12