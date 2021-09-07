Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Eylül 2021

Türkiye Orta Vadeli Programa göre; istihdama yönelik hedeflerde işsizlik oranının gerilemesi ve istihdamın yükselmesi öngörüldü. Programa göre işsizliğin 2022 yılında %12'ye, 2023'te %11,4'e, 2024'te %10,9'a gerilemesi hedeflendi. Önceki dönemlere bakıldığında bu oranlar ortalamanın üzerinde görünüyor. Son 15 yıllık ortalama, yılda 479 bin istihdam yaratıldığını gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, yılı %9 civarında büyümeyle kapatmayı öngördüklerine işaret etti. Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre ülkede ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre, yıllık 25.6 milyar dolar artış kaydederken, ithalat %33.1 yükseldi. Artan Koronavirüs vakalarına rağmen bekletilerin üzerinde bir artış gözlendi.

Dün ABD piyasalarının kapalı olmasının da etkisiyle, genel olarak sakin geçen günde, USDTRY aşağı yönlü hareketlerle, 8,281 seviyelerinde kapandı. USDTRY kuru, bugün piyasada 8,285 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 9.840, GBPTRY kuru ise 11.465 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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07/09/2021 09:51