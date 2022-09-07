Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Eylül 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turu ziyaretleri kapsamında Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu’nda bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, yıl sonuna kadar Bosna Hersek ile 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, Balkanlar turu kapsamında Sırbistan ve Hırvatistan’a da ziyarette bulunacak.



TCMB tarafından yayımlanan verilere göre, Türk Lirası’nın reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru, Ağustos ayında 52,84 ile 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Reel efektif döviz kuru Aralık 2021'de 48,10 ile dip seviyeyi görmüştü. Türkiye ile dış ticarette önemli paya sahip olan ülkelerin para birimlerinden oluşan sepet baz alınarak, TL’nin ağırlıklı ortalama değeri bulunuyor. Bu değer fiyat etkilerinden arındırılarak reel efektif döviz kuru hesaplanıyor.

ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs analistlerine göre, Avrupa hanehalkının enerji faturaları, tepe noktasıne geldiğinde GSYİH’nin %15’ini bulabilir. Ayrıca Goldman Sachs analistleri, krizin 1970’deki petrol krizinden daha derin olabileceği uyarısında bulundu. Diğer yandan Rusya’nın en büyük şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki arızalı ekipmanın Siemens Energy tarafından tamir edilene kadar Avrupa'nın en büyük boru hattından gaz akışı olmayacağını söyledi.



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, daha önce Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine göre, Kuzey Akım boru hattının kapanması ile %1,5 – 2 puanlık gerileme yaşanabileceğini öngördü. Fitch Ratings, bu yıl %2,6 ve 2023'te %2,1 büyüme tahmininde bulunmuştu. Fitch, Kuzey Akım boru hattının durmasının Euro Bölgesi’nde resesyon olasılığını artırdığını açıkladı.



AB komisyonu, Rusya ile AB arasındaki vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya alma önerisini kabul etti. Avrupa Birliği’nin, Rusya vatandaşlarını, AB vizesi için daha yüksek ücrete ve sıkı kurallara tabi tutmaya hazırlandığı belirtildi.

Bugün Almanya ve Euro Bölgesi 2. çeyrek GSYİH öncü veriler açıklanacak. ABD Bej kitap raporu yayımlanacak. Türkiye hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.

USDTRY 18,235, EURTRY 18,038 ve GBPTRY 20,941 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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07/09/2022 09:08