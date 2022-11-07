Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Kasım 2022

ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi. Ekim ayı verilerine göre 200 bin artması beklenen tarım dışı istihdam, 261 bin olarak açıklandı. İşsizlik ise 0,2 puan artarak %3,7 oldu.



ABD Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu’nun Kasım 2022 sayısını yayımladı. Raporda, Mayıs ayından bu yana ekonomik görünümün zayıfladığını ve görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmayı sürdürdüğü belirtildi. Arıca enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiği bildirildi. Eylül ayı verilerine göre ABD’de tüketici enflasyonu %8,2 seviyesinde bulunuyor. Perşembe günü ABD Ekim ayı enflasyon verileri açıklanacak. FED’in bundan sonra atacağı adımlar açısından da Perşembe gün açıklanacak veri yüksek önem taşıyor.

Euro Bölgesi’nde üretici enflasyonu Eylül ayı verilerine göre aylık bazda %1,6 ve yıllık bazda %41,9 artış gösterdi. Söz konusu dönemde enerji sektöründe yıllık bazda üretici fiyatlarının %108,2 artış gösterdiği açıklandı.

Euro Bölgesi’nde hizmet PMI verileri beklentilerin üzerinde 48,6 olarak açıklansa da, 50 değerinin altında kalarak, resesyon sinyallerini sürdürdü. Euro Bölgesi hizmet PMI rakamları Temmuz ayından bu yana gerileme yaşıyordu.



IMF heyeti 2022 yılı 4. madde değerlendirmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsızlığını güçlendirecek adımların atılmasını ve enflasyonla mücadele için faiz artışı tavsiyesinde bulundu. Değerlendirmenin gerekçe ve biçimleri IMF'nin ana sözleşmesinin 4. maddesinde yer aldığı için bu rapora 4. Madde Değerlendirme Raporu adı verilmekte.

Bugün Türkiye’de kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca hazine nakit dengesi açıklanacak. Almanya’da sanayi üretim endeksi verisi yayımlanacak.

USDTRY 18,598, EURTRY 18,494 ve GBPTRY 21,080 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



07/11/2022 08:57