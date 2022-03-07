Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Mart 2022

KKTC İstatistik Kurumu, Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu %7.11 olurken, enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %64.30 yükseldi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel enerji fiyatlarının etkileriyle, enflasyonun bu yılın genelinde yüksek seyretmesinin beklendiğini açıkladı. Bakan Nebati, “Yıl sonunda enflasyonun atılan kararlı adımlarla gerilemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı 12. gününe girerken, Rusya’ya karşı alınan ambargo kararlarına her gün yenileri ekleniyor. Visa, Mastercard ve American Express, Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini askıya aldı. Rus bankalarının Çinli ödeme sistemlerine geçeceği bildirildi. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulayabileceği konuşulurken, geçen haftayı 116 Dolar seviyelerinde kapatan Brent petrolün fiyatı 130 Doların üzerine çıktı. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin ardından Moody’s de Rusya’nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü. Rusya yönetiminin bugün Ukrayna’da bir çok kentte insani koridorlar için saldırılara ara vereceği açıklandı. Ayrıca Rusya-Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmelerin bugün yapılması bekleniyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) savaşın küresel ekonomiye etkisi ağır olacak açıklamasını yaptı. Buğday ve diğer tahıllar dahil olmak üzere enerji ile emtia fiyatlarının yükseldiğine işaret edilen açıklamada, bunların tedarik zinciri kesintileri ve Kovid-19 salgınından toparlanmadan kaynaklanan enflasyonist baskılara katkıda bulunduğu ifade edildi. "Çatışma tırmanırsa, ekonomik zarar daha da yıkıcı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 440 bin beklentisine rağmen tarım dışı istihdam 678 bin olarak açıklandı. ABD’de işsizlik ise %4 seviyesinden %3,8 seviyesine geriledi.

Geçen hafta kapanışı 14,210 seviyelerinde yapan USDTRY, bugün piyasada 14,289 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,546, GBPTRY 18,880 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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07/03/2022 13:47