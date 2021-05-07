Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Mayıs 2021

Dün gündemde TCMB Faiz kararı vardı. Dün gerçekleşen Mayıs ayı PPK toplantısında Merkez %19 olan politika faizini sabit tuttu. Karar öncesi 8,31 seviyesinde işlem gören Dolar/TL kuru, kararın ardından 8,28 seviyelerine geriledi.

Nisan ayında da faizi sabit tutan kurul açıkladığı kararlarda; beklentilere paralel olarak faiz değişikliği yapılmazken, "Nisan ayı Enflasyon Raporu'ndaki tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar mevcut duruşun devam ettirileceğine" dair söylemin karar metnine girdiği görüldü.

Toplantı metninde enflasyonda yükselişi nedenleri arasında olan emtia fiyatlarındaki seyir ve yükselen enflasyon beklentilerine de dikkat çeken TCMB bununla ilgili olarak metinde "Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır" ifadesine yer verdi

Ayrıca, önceki metinde yer alan "sıkı duruş" söyleminin "mevcut duruş" olarak değiştirilmesi de dikkat çekiciydi. İlk bakışta; Nisan enflasyon raporundaki tahmin patikasının, ancak 4.Çeyrek başlarında ciddi enflasyon düşüşüne işaret etmesinden kaynaklı olarak "şahin" karşılanan karar metni sonrasında TL varlıklarında bir miktar değer kazancı görüldü.

Küresel ekonomik takvimde ise; İngiltere Hizmet PMI, İngiltere Merkez Bankası(BOE) Kararları ve ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edildi. İngiltere Hizmet PMI'ı; beklentilerden iyi gelirken, faiz oranının sabit bırakıldığı Merkez Bankası kararlarında; haftalık bazda 4,4 Milyar GBP tutarındaki tahvil alımlarının 3,4 Milyar GBP'a indirildiği belirtildi.

ABD'deki Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularında ise; Pandeminin etkilerini hissetmeden önceki son verinin açıklandığı 19 Mart 2020'den bu yana ilk kez 500 Bin seviyesinin altında gerçekleşme görüldü. Bugün gün içerisinde ise ABD istihdam verileri izlenecek. Özellikle Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik datası oldukça önemli olacaktır.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,3318 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,2679 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,9744 GBPTL kuru ise 11,4808 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,2766 EUR/TL 9,9845 GBP/TL kuru ise 11,509 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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07/05/2021 09:11