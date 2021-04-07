Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Nisan 2021

Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE verisinin ardından dün TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı. TCMB’nin yayınladıgı raporda , son ayların zirvesine çıkan ÜFE’deki artışta TL'deki kayıp ve arz sıkıntısının etkisine dikkat çekildi.

Genel beklenti ise TL’nin Mart ayı içinde yaşadığı %10’luk kaybın ÜFE ve TÜFE’ye Nisan ayında yansıyacağı yönünde. Son dönemde yüksek oynaklık eşliğinde değer kaybeden TL ve artmaya devam eden enflasyon ise TCBM’nin faiz inidirimi noktasında elini zayıflatan önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Bu nedenle TCMB’nin 15 Nisan’daki PPK toplantısında ise genel beklenti faizleri sabit tutacağı yönünde.

Üretici fiyatlarının maliyet baskısına işaret ettiği Mart ayı enflasyon verilerinin ardından JPMorgan ise Türkiye’nin 2021 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisini güncelledi

JPMorgan Türkiye için yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 11,2’den yüzde 13,4’e yükseltti. Kurum, 2022 yıl sonu TÜFE tahminini ise yüzde 10,5 ile değiştirmedi. JPMorgan yılın geri kalanı için öngördüğü 400 baz puanlık kümülatif faiz indirimi tahminini ise 300 baz puana düşürdü.

Diğer yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye ile ilgili tahminlerini değiştirmedi. Raporda IMF; Türkiye büyüme tahminini 2021 için yüzde 6; 2022 yılı için ise yüzde 3.5 seviyesinde tutmaya devam etti

Yurt dışı tarafta ise piyasalar dün Euro bölgesinden gelen İşsizlik Oranı verisini takip etti. Gelen veriye göre Euro bölgesinde Şubat ayında işsizlik oranı beklentilerin bir miktar üzerinde gelerek yüzde 8.3 olarak gerçekleşti. Yeni günde ise Avrupa tarafında açıklanacak olan Hizmet ve Bileşik PMI dataları ve tahvil piyasalarında oluşacak fiyatlamalarla piyasalarda oynaklıklar oluşabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,1102 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,1266 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,6503 GBPTL kuru ise 11,2334 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,1586 EUR/TL 9,6855 GBP/TL kuru ise 11,2818 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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07/04/2021 09:20