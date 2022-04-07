Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Nisan 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan enflasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak.” İfadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği bir mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını söyledi.

Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda taarruz hazırlıkları yaptığını bildirirken, ABD’ dün beklendiği gibi Rusyaya karşı yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Kiev’e yakın Buça bölgesi’nden çekilen Rus askerlerinin ardından yüzlerce Ukraynalı sivilin öldürüldüğü basına yansımıştı. Buna karşın Avrupa Birliği ve ABD yeni yaptırım paketi hazırlıklarına başlamıştı. Dün ABD tarafından açıklanan yeni yaptırımlara göre, Rusya’nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank’ın tüm mal varlıkları donduruldu. Yaptırımlara yeni Rus elitleri, bazı politikacılar ve aileleri de eklendi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eşi ve kızı, Putin’in iki yetişkin kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev de bu isimler arasında. Bunların yanında Rusya’daki tüm yatırımlar da yasaklandı. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov özellikle iki büyük bankaya yapılan yaptırımları hatırlatarak, "Doğrudan Rus halkına ve sıradan vatandaşlara yönelik bir darbe" ifadelerini kullandı.

İngiltere de ABD ile koordineli olarak Sberbank’ın tüm mal varlıklarını dondurduğunu açıkladı. İngiltere'den Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlar yasaklandı. Rusya’dan demir-çelik ithalatı yasaklandı ve Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatının yasaklanacağı açıklandı.

ABD Merkez Bankası son toplantısına ait tutanakları yayımladı. Tutanaklarda bilanço daraltma planının Mayıs toplantısında onaylanması beklentisi öne çıktı. Ayrıca tutanaklar, birçok yetkilinin, yaptıkları çeyrek puanlık hamle yerine faiz oranını yarım puan artırmayı tercih ettiklerini, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında bunu yapmama kararı aldıklarını gösterdi. 16 Mart tarihinde FED 25 baz puan faiz artışı kararı almıştı.

Euro Bölgesi üretici enflasyonu rekorunu tazeleyerek yükselmeye devam etti. Şubat ayında %1,1 artan üfe, yıllık bazda %31,4 ile zirvesini güncelledi.

USDTRY 14,716, EURTRY 16,055 ve GBPTRY 19,243 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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07/04/2022 09:11