Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Ocak 2020

Piyasa tarafındaki gelişmelere baktığımızda ABD ve İran arasında artan gerilimin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle küresel piyasalarda olumsuz bir hava gözlenirken, petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD-Türkiye ilişkileri ve Libya meselesi de TL'yi baskılayan unsurlar arasında yer almaya devam etmekte.

Yaşanan ABD – İran geriliminin ardından Güvenli liman talebi ile altın değer kazanırken gelişen ülke varlıkları ise değer kaybetmeye devam etmekte.Dolar/TL kuru dün 5,98’e doğru hafif yukarı yönlü işlem görürken Altın fiyatları ise rekor kırdı, Gram altın dün 303 TL’ye çıkarak rekor tazeledi.

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri raporu açıklandı ve raporda enflasyonun Aralık ayındaki artışında en çok enerji maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

Bilindiği üzere Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,74 oranında arttı, yıllık enflasyon 1,28 puan yükselişle yılı yüzde 11,84 seviyesinde tamamladı. Bu dönemde yıllık enflasyon, hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte, alt gruplar genelinde yükseldi. En belirgin artış enerji enflasyonunda izlenirken, bu gelişmede bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisi öne çıktı. Gıda enflasyonu ise hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izledi.

Yurt dışı tarafta ise öncelikli olarak Ticaret Savaşları cephesinde ; hatırlanacağı üzere en son ABD Başkanı Donald Trump'ın, 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da anlaşmanın Faz-1 kısmı'nın imzalanacağını ve Faz 2 için anlaşma sonrasında Pekin'e gideceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz gün Çin Ticaret heyeti de; 15 Ocak için hazırlıklarını tamamladıklarını artık nihai sonuç için Beyaz Saray'daki toplantıya odaklandıklarını ifade ettiler.

Öte yandan dün takip edilen hizmet PMI sonuçları Avrupa Bölgesi ekonomisinin durgunluktan uzaklaştığına işaret etti. Almanya'nın Aralık ayı hizmet PMI verisine göre endeks Kasım ayındaki 51.7 seviyesinden, 52.9 seviyesine yükseldi. Bir önceki senenin aynı ayında endeks 51.8 seviyesinde gerçekleşmişti. İngiltere'de ise hizmet PMI 50.0 seviyesinde gerçekleşti

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9730 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9703 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6842 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,8639 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9575 , EUR/TL kuru 6,6659 GBP/TL kuru ise 7,8422 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi, Amerika’dan ise Ticaret Dengesi verileri takibimizde olacak.

07/01/2020 11:06