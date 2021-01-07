Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Ocak 2021

Küresel piyasalarda dün yaşanan sert değer kazançları bugün de devam ederken dolar/TL de Ağustos 2020 sonundan beri en düşük seviyelerden güne başladı.

Enflasyon ve cari açıktaki artışa karşın hem merkezin hem de hazinenin bu yıl sıkı duruş sergileyeceği beklentisi TL varlıkları destekliyor. Küresel piyasalarda da dolardaki zayıflık ve risk iştahının yüksek olmasıyla birlikte TL varlıklar haftalık bazda yükselişine devam etti.

ABD'nin Georgia eyaletinde tekrarlanan Senato seçimlerinde iki senatör adayını da kazanan demokratlar Senatoda dengeyi sağladı. Sonuçların ardından Senatoda Cumhuriyetçilere karşı 50'ye 50 denge sağlayan Demokratlar, seçilmiş Başkan Yardımcısı Camala Harris'in "Senato Başkanı" sıfatıyla göreve başlamasıyla da çoğunluğu ele geçirmiş olacak.

ABD'de seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump'ın yanlısı göstericiler ise ülkedeki demokrasinin sembolü olan Kongre binasını kısa süreli de olsa işgal ederek Joe Biden'ın seçimleri kazandığının tescil edildiği oturuma ara verilmesine neden oldu. Göstericilerin Kongre'yi işgali sırasında çıkan olaylarda dört kişi hayatını kaybederken 52 kişi de tutuklandı. Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi. Trump ise destekçilerine evlerine dönme çağrısı yaptı.

Açıklanan verilerde ise ABD’de özel sektör istihdam Aralık ayında 123 bin kişi azalarak Mayıs ayı sonrası en sert düşüşü yaşadı. Normalleşmeyle beraber kademeli olarak azalan başvurular yılın son iki ayında 300 bin üzerinde kaldı, ancak Aralık ayında ise beklentilerin çok üzerinde bir düşüş yaşadı. Bu rakam Mayıs sonrası en düşük rakam oldu. İstihdamda düşüş yaşanmasının nedeni ise artan vaka nedeniyle gelen yeni kısıtlamalar oldu. Son teşvik paketinin de yetersiz kalacağını gösteren özel sektör istihdam verisi Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam beklentilerini de düşürdü.

Euro bölgesinde ise PMI verileri takip edildi. Gelen veriler ile birlikte Avrupa kanadında ekonomik toparlanma yönündeki umutlar bir miktar sekteye uğradı. Gelen veriye göre Euro bölgesinde hizmet sektörü PMI endeksi Aralık ayında 46.4 seviyesine yükseldi. Fakat bu yükselişe rağmen halen daralma bölgesinden çıkamadı. Bileşik PMI ise 45.3 seviyesinden 49.1 seviyesine yükseldi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,3901 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,3047 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0030 GBPTL kuru ise 9,9395 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,2736 EUR/TL kuru 8,9623 GBP/TL kuru ise 9,8861 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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07/01/2021 09:18