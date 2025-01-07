Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Ocak 2025

2024 yılının son ayına ilişkin KKTC İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Aralık ayında enflasyon yüzde 1.1 artış gösterdi ve yıllık bazda enflasyon ise böylelikle yüzde 53.29 oranına ulaştı. Eylül ayıdan itibaren ise enflasyonda yüzde 6.5 oranında bir artış gözlemlendi. En fazla artış, mevsimsel ürünlerde olduğu görüldü. Açıklanan verilerde dikkat çeken, Kasım ayına göre ekmek fiyatlarında yüksek 0.35'lik bir düşüş yaşanırken, kiralarda ise aylık bazda yüzde 0.27'lik bir artış kaydedildi. Televizyon fiyatlarındaki düşüşün ise Aralık ayında yaşanan indirimlerinin etkisiyle belirgin olduğu görüldü.

Türkiye tarafında, TCMB tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru verilerine göre, Aralık ayında TL’nin reel değer kazanımı devam etti. Ayrıca, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon yüzde1.87 ile uzun bir aradan sonra en düşük seviyesine geriledi. Türkiye tarafındaki sıkı para politikası etkisiyle hem enflasyondaki düşüş hem de TL’deki reel değerlenme olduğu görüldü.

Borsa İstanbul’da ise BIST-100 endeksi güne satıcılı bir başlangıç yapmasına rağmen, gün içinde 10.159 seviyelerine kadar yükseldi. Ancak kapanışa doğru satıcı baskısı etkili oldu ve endeks günü hafif bir kazançla 10.085.5 seviyesinde tamamladı.

Avrupa tarafında, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Almanya'da Hizmet Satın Alma Endeksi (PMI) 51.2 olarak açıklandı. Bu durum işverenler tarafından olumlu bir ekonomik gelişme ve hizmet sektöründe büyüme olarak değerlendirildi. Ancak, Fransa’da geçtiğimiz aylarda yaşanan siyasi sorunların etkisiyle endekste bir düşüş görüldü. Almanya’da yıllık enflasyon ise, gıda fiyatlarındaki artış ve enerji fiyatlarındaki önceki aylara göre daha sınırlı düşüş nedeniyle Aralık ayında tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Beklentinin üstünde gelen enflasyon, büyüme için risklerin devam etmesi nedeniyle ECB’nin bu durumu gözden gerebileceği ve ay sonunda faiz indirimi yapabileceği yönünde beklentiler sürüyor. Bugün Euro Bölgesi enflasyon verileri takip edilebilir.

ABD tarafında, Trump’ın başkanlığı 6 Ocak'ta Kongre tarafından resmi olarak onaylandı. Trump’ın göreve gelmesinin ardından Avrupa’ya uygulanacak tarifelerin sınırlı olacağı veya hiç olmayacağı yönündeki haberlerin etkisiyle EUR ve GBP değer kazandı. Ancak Trump’ın bu açıklamaları yalanlamasının ardından EUR ve GBP’de dün tekrar dalgalanmaların yaşandığı görüldü. Son dönemde bu para birimlerinde artan dalgalanmalar şüphesiz yatırımcılar açısından endişeyle karşılanıyor. Öte yandan, Elon Musk’ın Almanya’daki siyasilere yönelik eleştirilerinin ardından İngiltere’de de sağcı reform partisinin liderliğinden istifa edilmesi gerektiğini söylediği gündeme geldi. Avrupa’da Musk’ın politik söylemleri, ciddi endişeyle karşılanarak, Avrupa tarafından Musk’ın politik konuşmalarının sonlandırılması gerektiği ifade ediliyor.

Ham petrol fiyatı 73, brent petrol fiyatı 76 dolar seviyelerinde işlem görürken, altın fiyatı spot piyasada 2.644 dolar düzeyinde seyrediyor. Kripto para piyasasında Bitcoin’in fiyatı ise 102 bin dolar civarında işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 35.35, GBP/TRY 44.32 ve EUR/TRY 36.79 işlem görüyor.