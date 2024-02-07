Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (7 Şubat 2024)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak ayına ilişkin fiyat gelişmelerini raporunu yayımladı. Tüketici fiyatlarının 2023 yılının son Enflasyon Raporu tahminiyle uyumlu bir şekilde Ocak ayında %6,70 oranında ve yıllık enflasyonun 0,09 puanlık sınırlı bir artışla %64,86 olduğu hatırlatılan raporda, yıllık enflasyonun, temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükselirken, diğer ana gruplarda gerilediği belirtildi. Enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkilerinin hissedildiği de belirtilen raporda, sepete yansıyan doğal gaz fiyatlarının da yükselmeye devam ettiği vurgulandı. Ayrıca gıda grubunda güçlü fiyat artış eğiliminin, işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde Ocak ayında sürdüğü ifade edildi. Üretici fiyatlarına da değinilen raporda, Ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken, yıllık üretici enflasyonunun yatay seyrettiği belirtildi. Ocak ayında gerçekleşen yükselişin ardından, izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağı da öngörüldü.



Almanya’nın büyük bankalarından Deutsche Bank Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Araştırma Yönetici Direktörü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında gerçekleşen başkan değişikliğinin banka politika duruşunu değiştirmesini beklemediklerini söyledi. Ortodoks yaklaşımın devam etmesini beklediklerini söyleyen banka yetkilisi, Merkez Bankası’nın enflasyonla savaşmaya devam edeceğini, eğer enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olursa 250-500 baz puanlık bir artış daha gelebileceğini tahmin etti. Yetkili, ek faiz artışının baz senaryoları olmadığını da ifade etti.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyareti ile ilgili açıklamada bulundu. Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde tüm unsurların istişare edileceğini belirten Peskov, “Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır. Bu ilişkilerin tüm detayları gündemde olacaktır.” İfadelerini kullandı. Ziyarette, bölgesel sorunların yanında, Türkiye’de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların da ele alınacağı belirtildi.



Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, bölgede gelecek 12 aya ilişkin ortalama tüketici enflasyonu beklentileri art arda üçüncü ayda da düşerken, üç yıl sonraki enflasyon beklentileri artış gösterdi. Önceki 12 ayda algılanan ortalama enflasyon oranı Kasım ayındaki %7,6’dan %6,9’a geriledi. Gelecek 12 aya ilişkin ortalama enflasyon beklentisi de %3,5’ten %3,2’ye geriledi. Üç yıl sonraki enflasyon beklentisi ise %2,4’ten hafif bir artışla %2,5’e yükseldi. Gelir artışına ilişkin tüketici beklentileri değişmeyerek %1,2’de kaldı. Gelecek 12 ay için harcama artışına ilişkin beklentiler de %3,6’da sabit kaldı. Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentileri değişmeyerek eksi %1,3 seviyesinde kaldı. Buna karşılık, 12 ay sonraki işsizlik oranına ilişkin beklentiler Kasım ayındaki %11,4’ten %11,2’ye düştü. Tüketiciler, gelecekteki işsizlik oranının mevcut işsizlik oranından (%10,8) biraz daha yüksek olmasını beklemeye devam etti. Bunun da istikrarlı bir işgücü piyasasını işaret ettiği vurgulandı. Anketlerin, 11 Euro Bölgesi ülkesinden 19 bin yetişkin tüketicinin çevrimiçi katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.



Euro Bölgesi’nde Aralık ayında perakende satışlar %1,1 gerileme kaydederken, Avrupa Birliği’nde %1 düştü. Yıllık bazda bakıldığında ise Euro Bölgesinde %0,8 gerileme görülürken, Avrupa birliğinde %0,7 düştü. Perakende satışlarda aylık en sert düşüş %3,6 ile Slovenya’da gerçekleşti. Yıllık bazda en sert gerileme %15 ile yine Slovenya’da görüldü. Güney Kıbrıs’ta Aralık ayında perakende satışlar %0,2 gerilerken, yıllık bazda %3,8 arttı.



Bugün Türkiye hazine nakit dengesi, ABD dış ticaret dengesi ve Almanya sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 30,598, EURTRY 32,928 ve GBPTRY 38,565 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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