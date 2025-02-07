Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Şubat 2025

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 63 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde de pozitif bir seyir izleyen endekste; seans sonunu yüzde 1,26 oranında artışla, 9.842,15 puandan noktaladı.

Dün, Türkiye tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun her Perşembe günü açıkladığı istatistiki verileri takip ettik. 31 Ocak haftasına ait verilere göre; Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarından(KKM) 25, Milyar 251 Milyon TL civarında azalış yaşandı. TCMB’nin Brüt Döviz Rezervleri 2 Milyar 17 Milyon Dolar civarında azalış gösterirken, Altın Rezervleri ise 432 Milyon Dolar düzeyinde arttı.

Avrupa Birliği cephesinde Donald Trump’ın son açıklamalarına yönelik tepkiler sürüyor. Trump’ın, ABD’nin Gazze Şeridi’ni yönetebileceğine dair söylemlerine karşılık Avurpa Birliği, Gazze’nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve İsrail ve Filistin’in iki ayrı devlet olduğunu vurguladı.

Küresel piyasalarda dikkatler son dönemde ısınma sinyalleri gelen ABD istihdam piyasasının en önemli verisi olan tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

ABD'de tarım dışı istihdamın geçen ay 175 bin arttığı tahmin ediliyor.

Altın, ABD istihdam raporu öncesinde rekor seviyeye yakın sabit kaldı. Artan jeopolitik gerginlikler ve ekonomik endişeler güvenli liman talebini desteklemeye devam etti. Külçe ons başına 2.860 dolara yakın işlem gördü ve bu hafta yüzde 2'den fazla arttı.

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve İran'a uyguladığı baskı ile düşüyor. Brent ham petrolü varil başına 74 doların üzerinde işlem görürken, bu hafta yüzde 3'ten fazla düştü. ABD Ham Petrolü ise 71 doların altında işlem gördü.

Paritelerde USD/TRY 36, EUR/TRY 37.38, GBP/TRY 44.72 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün Türkiye tarafında TCMB’nin 2025 yılındaki ilk Enflasyon Raporu ve Hazine Nakit Dengesi verilerini takip edeceğiz, Küresel tarafta ise Almanya’nın Sanayi Üretimi ile ABD’nin Ortalama Saatlik Kazançlar, İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İstihdam rakamları önemli olacak.





