Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7 Temmuz 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir toplantının ardından enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ekonomide son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü gayet iyi biliyoruz. Şubat-Mart ile birlikte enflasyonu kontrol altına alarak yolumuza devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.



ABD Merkez Bankası 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşen faiz toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, “Üyeler, yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği ihtimalini kabul ettiler." değerlendirmesi yer aldı. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin politika sıkılaşmasının ekonomik büyüme hızını bir süreliğine yavaşlatabileceğini kabul ettiği belirtildi. Temmuz ayı toplantısında Fed yetkililerinin 50 veya 75 baz puanlık faiz artışının uygun olacağı görüşünde olduğu belirtilirken, yetkililerin birçoğunun enflasyonun kalıcı hale gelme riskini gördüğü ve enflasyonun %2 hedefine inmesinin biraz zaman alacağı görüşünde olduğu tutanaklarda yer aldı.



Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı Kristina Georgieva, küresel ekonomiye ilişkin görünümün Nisan ayından bu yana önemli ölçüde karardığını ve artan riskler göz önüne alındığında gelecek yıl olası bir küresel durgunluğu göz ardı edemeyeceğini açıkladı.



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gaz tedarikçilerini Rusya’dan güvenilir tedarikçilere doğru çeşitlendirdiklerini açıkladı. Von der Leyen, "AB, gaz akışının daha fazla kesintiye uğramasına ve hatta Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olmalı." İfadelerini kullandı.

Bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve ADP tarım dışı özel istihdam değişikliği verileri takip edilecek.



USDTRY 17,238, EURTRY 17,591 ve GBPTRY 20,599 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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07/07/2022 08:53