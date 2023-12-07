Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7.12.2023

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar dönüşü ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyonun yüksek kalacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, para politikasının gecikmeli çalıştığını, Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyonun düşeceğini söyledi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin dokuzuncu toplantısının başarıyla tamamlandığını da bildiren Erdoğan, “Katar ile ticaret hacmimiz %14’ün üzerinde bir artışla 2 milyar doları aştı. Katar ile ticaretimizin ve yatırımlarımızın daha da artırılması konusunda mutabık kaldık.” İfadelerini kullandı.



ABD tarafında ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan özel sektör istihdam değişimi verileri beklentilerin altında kaldı. Kasım ayı verilerine göre 130 bin beklentisine karşın özel sektör istihdamı 103 bin olarak gerçekleşti. Özellikle imalat, inşaat, eğlence ve konaklama sektörlerinde istihdamda gerileme görüldü. Ticaret, ulaşım ve kamu hizmetleri ile eğitim ve sağlık hizmetleri ise ençok istihdam gören alanlar oldu. Ücret artışlarının ise yıllık %5,6’ya gerilediği ve Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyeye geldiği belirtildi. ADP baş ekonimisti Nela Richardson, pandemi sonrası toparlanma sırasında restorant ve otellerin en büyük istihdam yaratanlar olduğunu hatırlattı. Ancak bu trendin tersine döndüğünü söyleyen Richardson, veriler bir bütün olarak ekonominin 2024’te daha ılımlı bir işe alım ve ücret artışı göreceğini gösteriyor açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz Salı günü açıklanan iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) verileri de Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri istihdamın gelişimine daha net bir ışık tutacak.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen zayıflama sinyalleri gösteren işgücü piyasasına ilişkin açıklamada bulundu. “Bir resesyondan korkmanıza neden olacak, zayıflayan bir işgücü piyasasının olağan işaretlerini görmüyoruz.” İfadelerini kullanan Yellen, enflasyonu dizginlemek için ABD’de yüksek işsizliğin gerekli olacağını öngören ekonomistlerin, işgücü piyasasında ve tüketici talebinde çok az zayıflık yaşaması ve fiyatların ılımlı olmasıyla birlikte yanıldığını söyledi.



Financial Times tarafından gerçekleştirilen ve 40 ekonomistin katıldığı anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin çoğu FED’in faiz artırımlarının artık sonuna geldiğini düşünürken, üçte ikisi, merkez bankasının politika faizini 2024’ün üçüncü çeyreğinde veya daha sonra düşürmeye başlayacağını ön gördü. Ankete katılan ekonomistlerin dörtte üçü, ABD Merkez Bankası’nın federal fon oranlarını mevcut 22 yılın en yüksek seviyesinden gelecek yıl yalnızca yarım puan veya daha az düşürmesini bekliyor. Californa Üniversitesi Ekonomi profesörü James Hamilton, “Ekonomide hala büyük bir ivme görüyorum, dolayısıyla faizlerin hemen düşürülmesine gerek görmüyorum ve FED’in de bunu yapmayı planladığını düşünmüyorum” Açıklamasını yaptı. Diğer yandan ankete katılan ekonomistlerin çoğu, gelecek yıldan itibaren bir resesyonun başlama ihtimalinin yüksek olduğunu öngörmezken, yarıdan biraz fazlası, 2025’in üçüncü çeyreğinde veya daha sonra bir resesyonun başlama ihtimalinin en az %50 olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey faiz oranlarının bir süre daha mevcut seviyelerde tutulması gerektiğini söyledi. Yüksek faiz oranlarının tam etkisinin henüz ortaya çıkmadığını ve bu nedenle ortaya çıkabilecek finansal istikrar risklerine karşı ihtiyatlı olmaya devam ettiklerini söyleyen Bailey, ülkede enflasyon görünümünün ise belirsiz olduğunu ifade etti. Son üç toplantıda politika faizini %5,25 ile sabit bırakan İngiltere Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesi ABD ve Euro Bölgesi geneline göre daha zorlu geçiyor. ABD’de Ekim ayında %3,2 ve Euro Bölgesi’nde Kasım ayı öncü verilere göre %2,4 olan TÜFE, İngiltere’de Ekim ayı verilerine göre %4,6 seviyesinde bulunuyor.



Fransa Merkez Bankaıs Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası’nın büyük sürprizler olmadığı sürece faiz oranlarını artırmayı bitirdiğini ve 2024’te bir noktada indirime gidebileceğini söyledi.



Bugün Türkiye hazine nakit dengesi, Euro Bölgesi büyüme verileri, Almanya sanayi üretim endeksi ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yayımlanacak.



USDTRY 28,926, EURTRY 31,127 ve GBPTRY 36,312 seviyelerinde fiyatlanıyor.