Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 7/8/2024

Haftayı küresel piyasalarda yaşanan deprem niteliğindeki hareketle açmışsak da dün görece daha sakin bir gün geride bırakıldı. Küresel bazda volatiliteyi ölçe VIX endeksi bir günlüğüne pandemic dönemindeki seviyeler olan 65 seviyesini test ettikten sonra dün sakinleyerek 27 seviyelerine gerilemeyi başardı.

Küresel piyasalarla ayni paralleled hareket eden Türkie hisse senedi piyasaları dün de hafif değer kaybı yaşayarak günü 9,881 seviyesinden tamamladı. Türk Lirasında ise yaşanan değer kaybı genişleyerek USDTRY kurunun günlükte %0,75 yükselişle 33.60 seviyesine ulaşmasına sebep oldu. Benzer oranlarda yükseliş yaşayan EURTRY 36.77 seviyesine gelirken, genel olarak baskı altınd aolan GBP ise sınırlı yükseliş kaydederek günü 42.71 seviyesinden tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 33.53, EURTRY 36.63 ve GBPTRY 42.59 seviyelerinden fiyatlanmakta.

Türkiye’de takip edilen haberler içerisinde TCMB’nin açıklanan Temmuz enflasyonu hakkındaki değerlendirmesi yer aldı. Tüketici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 3,23 oranında yükselirken, yıllık enflasyonun 9,82 puan azalışla yüzde 61,78'e gerilediği hatırltıldı. Yıllık enflasyonun, yüksek bazın da etkisiyle tüm ana gruplarda düştüğü belirtildi. Aylık fiyat artışının ise önceki aya kıyasla güçlendiği, söz konusu gelişmede maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisinin belirgin olduğu ifade edildi. Açıklamada "Nitekim, enerji grubu, mesken elektrik tarifelerinde yapılan artış ile akaryakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben, yüksek fiyat artışıyla temmuz ayında öne çıkmıştır. Gıda grubunda aylık enflasyon yataya yakın seyrederken, mevsimsel ortalamalarının üzerinde artış sergileyen taze meyve ve sebze fiyatları daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir." dendi.

Öte yandan Bank of Amerika Yatırım ekonomistinden TCMB’nin faiz kararlarıyla ilgili değerlendirme raporu yayınlandı. Raporda faiz indirimi zamanlamasının verilere bağlı olacağı, faiz indirimlerinden önce makro ihtiyati tedbirlerin bir kısmını kaldırmak için yer olduğu belirtildi. Baz etkisi ve güçlü para biriminin enflasyonun hızlı biçimde düşmesine neden olduğu ve Eylül ayı itibariyle enflasyonun muhtemelen politika faizi olan yüzde 50'nin altına ineceği belirtildi.

Yurt dışı tarafta özellikle ABD’deki resesyon endişeleri kaynaklı yaşanan sert satış dalgası ardından Pazartesi gün sonu açıklanan ISM hizmet ve bileşik PMI rakamları 50 seviyelerinin üzerinde gelerek havayı yumuşatmayı başardı. Veriler ardından hisse senedi piyasalarında görülen dip seviyelerinden dönüş yaşanarak kaydadeğer bir toparlanma yaşandı. Açıklanan bir diğer veri olan uluslararası ticaret dengesi ise beklentiler üzerinde açık vererek 73.1 milyar dolar ile olumsuz tarafta yer aldı. Perşembe günü ABD’den gelecek işsizlik başvuruları her zamankinden daha ciddi önem arz ederken yarın gelecek MBA Mortgage başvuruları da inşaat sektörünün talep tarafına dair bilgileri güncelleyecek.

Avrupa tarafında açıklanan verilerden Almanya sanayi sipoarişleri rakamı %0,5 artış beklentisinin üzerinde %3,9 artışa işaret ederek olumlu hava yaratırken, Almanya ve AB’de açıklanan inşaat sekötür PMI verileri 50 altında kalarak sektörün daralma trendinin devam ettiğini gösterdi. AB perakende satış rakamları da ekonomideki durgunluğa işaret eder nitelikte aylık ve yıllıkta %0,3 oranında daralma ile sonuçlandı.

İngiltere’de ise İnşaat PMI rakamları beklenti üzerinde 55,3 olarak açıklanarak olumlu tarafta yer aldı.

Dolar endeksi Pazartesi günü yaşanan reseyon endişeleri ile 102 seviyelerine gerilese de dün itibariyle toparlanarak 103 seviyelerinden günü tamamladı. EURUSD Dolardaki değerlenmeyle 1.0965 seviyesine kadar yükseldiği günde günü 1.093 seviyesinden tamamlarken GBPUSD ise faiz indirimi ile başlayan gerileme trendini devam ettirerek günü 1.2690 seviyesinden tamamlayarak haftalık %1.17 oranında değer kaybına işaret etti.

Bugün yurt dışında takip edilecek tek önemli veri olarak Almanya sanayi üretimi karşımıza çıkıyor.