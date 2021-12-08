Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Aralık

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde 15 anlaşma imzalandı. İmza atılan anlaşmalar içinde, hem ekonomik hem de sosyal, kültürel ve sağlık alanlarından maddeler bulunuyor. Ayrıca TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas (swap) anlaşması da uzatıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 2021 yılı büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Fitch, Türk ekonomisi için 2021 büyüme tahminini %9,2'den %10,5'e çıkardı. Fitch, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini %17,2'den %25'e çıkardı. Enflasyonun 2022 yılı sonuna kadar %19 seviyesine düşmeden önce 2022 yılı başlarında tepe yapmasının muhtemel olduğu da vurgulandı.

Biden ve Putin'in dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri görüşme 2 saat sürdü. Beyaz Saray’dan; “Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda, ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi." açıklaması yapıldı. Görüşmede, stratejik istikrara dayalı ABD-Rusya diyaloğu, siber zorbalık ve İran gibi konuların da ele alındığı bildirildi.

Küresel piyasalardaki yeni covid-19 varyantı Omicron korkusu, Pfizer-BioNTech aşısının bu varyanta karşı kısmi de olsa koruma sağladığı haberleriyle yerini daha pozitif bir havaya bıraktı.

Euro Bölgesi'nde de GSYH, 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %2,2, geçen yılın aynı dönemine göre de %3,9 yükseldi.

Dün döviz kurları tarafında TRY’nin hafif pozitif hareket ettiğini gördük. USDTRY kuru 13,800’lerden 13,555 seviyelerine kadar çekildi. Gün açılışını yine 13,500 seviyelerinde yapan USDTRY, anlık olarak piyasada hafif yukarı yönlü 13,585 seviyelerinde bulunuyor. EURTRY 15,330 ve GBPTRY 18,000 seviyelerinde.

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08/12/2021 09:22