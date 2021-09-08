Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Eylül 2021

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı Hazine Nakit Dengesi’ni açıkladı. Temmuz ayında 67,9 milyar lira ile rekor açık veren Hazine, Ağustos ayında ise 64,3 milyar lira fazla verdi. Bu rakam Hazine’nin aylık bazda verdiği en fazla nakit oldu. Bir önceki ay rekor açık verilmesinin ardından, son ayda ise rekor fazla verilmesinde, vergi tahsilatlarının etkili olduğu düşünülüyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %2,2 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla da %14,3 yükseliş kaydetti.

Almanya’da aylık olarak yayınlanan ve ekonomi hakkındaki algıyı ölçen ZEW Endeksi, son ayda 26,5’e gerileyerek pandemi sonrası en düşüğü gördü. Karantina döneminde -49,5 ile tarihi düşük seviyeye gerileyen ZEW Endeksi, ekonomik faaliyetlerin hızlanmasıyla kademeli olarak 84,0 seviyesine kadar yükselmişti. Tekrardan Kovid vakalarındaki artış ve havaların soğumasıyla beraber salgının etkisini güçlendireceği, buna bağlı gelecek kısıtlamaların ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor.

Goldman Sachs Group ekonomistleri, ABD ekonomisi için 2021 büyüme tahminini aşağı yönde revize etti. Ekonomist Ronnie Walker, raporunda, 2021 yılında genel büyümenin %5,7 seviyesinde beklendiğini kaydetti. Ağustos ayı sonundaki raporda büyümenin %6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Dün yukarı yönlü hareketlerle günü 8,353 seviyelerinde kapatan USDTRY kuru, Bugün piyasada 8.345 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 9.880, GBPTRY kuru ise 11.50 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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08/09/2021 09:20