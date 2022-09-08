Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Eylül 2022

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Temmuz ayında 92,8 milyar TL açık veren hazine, Ağustos ayında 28,7 milyar TL fazla verdi.



ABD Merkez Bankası, mevcut ekonomik duruma ilişkin analizlerin yer aldığı Bej Kitap raporunu yayımladı. ABD’de Temmuz ayından beri ekonomik faaliyetlerde bir değişimin olmadığı belirtilen raporda, tüketici harcamalarının çoğunun yatay seyir izlediği belirtildi. Gelecek 6 ile 12 ay arasında talebin daha da yavaşlayacağı ön görülürken, "Gelecekteki ekonomik büyüme için görünüm genel olarak zayıf kaldı." Ifadeleri kullanıldı.



Goldman Sachs ekonomistleri ABD Merkez Bankası’nın Eylül ve Kasım ayında gerçekleştirecekleri para politikası toplantısına dair faiz artışı beklentilerini yükseltti. Buna göre tahminlerini 25 baz puan yukarı çeken banka, Eylül toplantısında 75 baz puan artış ve Kasım toplantısında 50 baz puan artış ön görüsünde bulundu.



ABD’de Mart ayında 107,70 milyar dolar ile rekor seviyeye çıkan dış ticaret açığı Temmuz’da 70,70 milyar dolar seviyesine inerek yıl içindeki en düşük seviyeyi gördü. Dış ticaret açığının azalmasında petrol fiyatlarındaki gevşemenin etkili olduğu belirtildi.

Euro Bölgesi 2. Çeyrek öncü büyüme verileri aylık bazda %0,6’dan %0,8’e revize edildi. Böylelikle öncü verilere göre yıllık bazda büyüme %4,1 oldu.

Avrupa’da kışın hızla yaklaştığı ve enerji krizinin derinleştiği ortamda liderler de söylemlerini sertleştirmeye başladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğunu ve Rusya’nın doğalgaz piyasalarını aktif olarak manipüle ettiğini söyledi. Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini belirtirken, Rusya lideri Vladimi Putin katıldığı Doğu Ekonomi Forumu’nda, “Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz.” Ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları yarın doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.



Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, enerji fiyatlarının ve arz sıkıntılarının etkisiyle, Almanya ekonomisinde resesyonun önlenemeyeceği tahmininde bulundu.

Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Beklenti 75 baz puan artış yönünde.

USDTRY 18,231, EURTRY 18,220 ve GBPTRY 20,983 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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08/09/2022 09:07