Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Haziran 2021

Piyasalardaki gelişmelere baktığımızda kur tarafında Dolar endeksinin zayıf görüntü vermesiyle yükseliş baskısının etkisinin azaldığı ve bu bağlamda Dolar/TL kurunda 8.60 seviyesinin altının test edildiği gözlendi. Türk Lirası’ndaki dünkü kısmi değer kazanımında Almanya’nın Türkiye’yi yüksek riskli ülke kategorisinden çıkartıp riskli ülke kategorisine çekmesi de etki ettiği söylenebilir. Kur tarafında yönün belirlenmesi içinse 14 Haziran’daki Nato zirvesinde Erdoğan-Biden görüşmesi ve hemen ardından 17 Haziran’daki TCMB faiz kararı kritik rol oynayacak.

Öte yandan dün Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs ayı nakit dengesini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre Hazine, Mayıs ayında 29 milyar lira açık verdi. Mayıs ayında faiz dışı gider 114 Milyar 271 milyon olurken gelir ise 85 Milyar 260 milyon oldu. Faiz dışı nakit dengesi ise aynı ayda 18 milyar lira açık verdi.

Yurt dışı tarafta ise Haftanın ilk işlem günü data akışı oldukça zayıftı. Takip edilen tek veri Almanya nisan ayı fabrika siparişleriydi. Verinin piyasa beklentisi olan %1 artışa karşılık %0,2 oranında süpriz bir daralma gerçekleştirdiği görüldü. Ekonomi Bakanlığı’ından yapılan açıklamada verinin düşük iç talep nedeni ile zayıf geldiği belirtildi.

Yeni işlem gününde ise Almanya’dan Sanayi Üretimi ve ZEW Endeksleri, Euro Bölgesi'nden 1. Çeyrek GSYİH Değişimi ve ABD'den İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verileri takip edilecek. Ayrıca, majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalar ve önemli haber akışları ile tahvil piyasaları ve enflasyon öngörülerinde oluşacak fiyatlamalar da; küresel piyasalarda oynaklıklara neden olabilir

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,6728 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,5745 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,4515 GBPTL kuru ise 12,1569 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,6253 EUR/TL 10,5021 GBP/TL kuru ise 12,2068 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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08/06/2021 09:30