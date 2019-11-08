Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Kasım 2019

Yurt içi tarafta yaşanan gelişmelere baktığımzıda öncelikli olarak 13 Kasım tarihindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye dair belirsizliğin ortadan kalkması piyasalar açısından önemliydi. Geçen hafta yaptığı konuşmada ABD’ye gitme konusunda kararsız olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta içinde hem güvenli bölge konusunda net bir ateşkesin olmadığını hem de TCMB Eski Başkanını eleştirerek düşüş faiz isteğini tekrar dile getirdiği açıklamaları sonrası yükselişe geçen kur, Erdoğan-Trump arasındaki telefon görüşmesi ve 13 Kasım’da ABD ziyaretinin artık netleşmesi ile güne düşüşle başladı ve gün içerisinde 5,7366 seviyelerine kadar gerileme yaşandı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump ve Erdoğan arasında geçen telefon görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Trump; Suriye ile olan sınırlardan, bölgede güvenliğin sağlanması gibi bir çok konudan bahsettiklerini belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray'a gelecek olmasından dolayı memnun olduğunu belirtmesi kritikti.

Yurt dışı tarafta ise dün öncelikli olarak İngiltere Merkez Bankası Faiz oranı kararı takip edildi. İngiltere Merkez Bankası, dünkü toplantıda faiz oranını değiştirmezken varlık alımlarını da korudu. Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz değişikliğine gitmemesinin ardından sert düşerek bir haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. İki üyenin Brexit belirsizliği ve küresel yavaşlamayı işaret ederek faiz indirimi yönünde oy kullanması ise önemliydi.

ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 Kasım'da sona eren haftada 8 bin düşüşle 211 bine geriledi. Bu durum, istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. Beklenti ise 215 bindi. 4 haftalık ortalama başvurular 250 artışla 215 bin 250'ye yükselirken devam eden başvurular 3 bin azalışla 1.69 milyona geriledi.

Diğer taraftan küresel tarafta piyasaların gündem maddesi olan Ticaret Anlaşması'na dair yaşanan gelişmelere baktığımzıda Trump ile Xi arasında düzenlenecek toplantının Aralık ayına ertelenebileceği açıklamalarıyla piyasalarda kısmi tedirginlik yaşandı. Ancak Çin Ticaret Bakanlığı'nın gün içinde; ''Çin ile ABD faz 1 ticaret anlaşmasına varırsa, her iki taraf mevcut tarifeleri aynı zamanda kaldırmalı.'' İfadeleri dikkatleri çekti. İlk etapta ülke liderleri arasında düzenlenecek toplantının Aralık ayına ertelenmesi belirsizlik yaratmış olsa da taraflardan gelen açıklamalar nispeten iyimserliğin devam etmesine neden oldu.

Dün ayrıca Avrupa Komisyonu’nun Euro Bölgesi’ne yönelik açıkladığı büyüme tahminleride önemliydi. Komisyon, 2019 yılı GSYİH tahminini yüzde 1.2’den yüzde 1.1’e, 2020 yılı beklentisini ise yüzde 1.4 yüzde 1.2’ye düşürdü. Enflasyon tarafında ise 2019 TÜFE tahmini yüzde 1.3’ten yüzde 1.2’ye 2020 yılı beklentisi ise yüzde 1.3’ten yüzde 1.’2’ye revize etti.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7443 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7530 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3585 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,3753 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7581 , EUR/TL kuru 6,3627 GBP/TL kuru ise 7,3761 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Almanya Ticaret Dengesi ve Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı piyasa açısından takip edilmeli.

08/11/2019 12:42