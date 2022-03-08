Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Mart 2022

Rusya-Ukrayna arasında 3. Tur görüşmeler tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından, müzakerelerin devam edeceği açıklandı. 4. Tur görüşmeler için net bir tarih bulunmuyor. Rusya, sivillerin tahliyesi için başkent Kiev dahil 5 kentte geçici ateşkes ilan etti.

Petrol fiyatlarında yukarı yönlü riskler devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus petrolüne yasak getirme konusunda henüz karar vermediklerini belirtti. Psaki, Rusya petrolüne alternatif olarak, Venezuela, Suudi Arabistan ve İran ile görüşüldüğünü açıkladı. ABD’nin ağır yaptırımlar uyguladığı Venezuela ile petrol görüşmeleri yapması dikkat çekti. Bu görüşmelerin henüz erken aşamadan olduğu belirtiliyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, Rus enerjisine alternatif için aylardır ortakları ile birlikte çalıştıklarını, ancak bunun bir gecede mümkün olmadığını ifade etti. Scholz, Almanya’nın Rus enerji şirketleriyle işlem yapmaya devam edeceğini doğruladı. Hollanda Başbakanı Rutte "Acı gerçek şu ki; hala Rus petrol ve gazına çok bağımlıyız” ifadelerini kullandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Avrupa’ya doğalgazı kesme tehditinde bulundu. Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar.” Açıklamasını yaptı.

Rusya İran’ı geçerek Dünya’nın en fazla yaptırım uygulanan ülkesi oldu. 5.500 üzerinde yaptırım uygulanan Rusya 1. olurken, onu 3.616 yaptırımla İran ve 2.608 yaptırımla Suriye takip etti. Kuzey Kore ise 2.077 yaptırım ile 4. sırada.

Rusya-Ukrayna savaşı ana odak noktası olmaya devam ederken, bugün Euro Bölgesi GSYİH verisi takip edilecek.

Yaşanan belirsizliklerin de etkisiyle döviz kurlarında yukarı yönlü hareketler görülüyor. USDTRY 14,470 seviyelerinde fiyatlanırken, EURTRY 15,715 ve GBPTRY 18,968 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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08/03/2022 11:27