Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Nisan 2021

Yeni haftaya piyasalar Türkiye’den gelen enflasyon verisi ile başlarken, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Nisan ayı toplantısı merakla beklenen konular arasında. 15 Nisan’da yeni Başkan Kavcıoğlu’nun liderliğindeki ilk toplantı gerçekleşecek ve verilecek karar TL varlıklarında volatilitenin artmasına neden olacaktır.

Hafta içerisinde ise Dolar Kuru denge bulmaya çalışırken piyasalar dün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı konuşmayı takip etti. Erdoğan bu konuşmasında; son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlı olduklarını belirtirken Ek olarak faizleri de tek haneye indirme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Yurt dışı tarafta ise piyasalar dün Euro bölgesinden gelen PMI verilerini takip etti. Açıklanan verilere göre hizmet PMI endeksi Mart ayında 49.6 seviyesine yükseldi. Söz konusu veri Şubat ayında 45.7 seviyesindeydi. Yine Euro bölgesinde bileşik PMI ise 48.8 seviyesinden 53.2 seviyesine yükseldi. Ekonomik aktivitede ki bu iyimserliğin neden olarak ise aşılama konusundaki iyimserlik olarak yer aldı. Aşılama çalışmasının önümüzdeki aylarda satışları destekleyebileceği beklentileri, şirketlerin büyüme beklentilerinin yaklaşık olarak son üç yılın en yüksek seviyelerine çıktığı belirtildi

ABD tarafında ise Dün Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı. Tutanaklarda bazı üyeler güçlü talebin beklentilerin üstünde enflasyona sebep olabileceğine dair fikir belirtti. Fed ayrıca düşük işsizlik ve enflasyon hedeflerinde önemli ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarının devam edeceğine de vurgu yaptı.

Bugün ekonomik takvimde ise ABD’den 3 Nisan haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Euro bölgesi’nde ise gündemde Avrupa Merkez Bankası’nın mart ayındaki toplantısına ilişkin tutanaklarının yayınlanması olacak. Merkez, mart ayındaki toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş ancak tahvil alım hızına ilişkin olarak yönlendirmede bulunmuştu.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,1586 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,1310 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,6515 GBPTL kuru ise 11,1671 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,1709 EUR/TL 9,7025 GBP/TL kuru ise 11,2454 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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08/04/2021 09:18