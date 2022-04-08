Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Nisan 2022

Rusya-Ukrayna savaşında 44. gün geride kalırken görüşmelerden henüz sonuç alınabilmiş değil. Rusya dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın yeni bir anlaşma taslağı gönderdiğini, ancak taslağın İstanbul’da sunulan önerilerden farklı olduğunu açıkladı. Lavrov, "Ukrayna'nın, Donbas ve Kırım’ın Putin-Zelenski görüşmesinde ele alınması teklifi kabul edilemez." Açıklamasında bulundu. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ise dikkat çekici bir açıklama geldi. Peskov, Ukrayna’da büyük kayıplar verdiklerini itiraf ederek, "Bu bizim için büyük bir trajedi." İfadelerini kullandı. Kaç Rus askerinin öldüğüne ilişki soruya ise Peskov, “önemli sayıda” cevabını vermekle yetindi. Ukrayna, 18 binden fazla Rus askerinin öldüğünü savunuyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Buça'da yaşanan sivil katliamına ilişkin görüntülerin Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini gölgelediğini söyledi. Çavuşoğlu, “Biz hala umutlu ve temkinliyiz, Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.” Açıklamasını yaptı.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya’yı İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı. Karara 93 ülke destek verirken, 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı. Çin karşı çıkanlar arasında yer aldı.



ABD Senatosu, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.



Avrupa Parlamentosu Rusya’dan petrol, gaz, kömür ve nükleer yakıt ithalatına yönelik ambargo uygulaması çağrısının da yer aldığı karar tasarısını kabul etti. Tasarıda Rus bankalarının swift sisteminden çıkarılması ve Rus gemilerinin Avrupa Birliği kara sularına girmesinin yasaklanması da bulunuyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan ile biten işlem haftasına ait menkul kıymet ve banka istatistiklerini yayımladı. Döviz mevduatları gerçek kişilerde 497 milyon dolar azaldı ve 139,7 milyar dolara geriledi. Tüzel kişilerde de son haftada 1,12 milyar dolarlık düşüş oldu. TL mevduatlar 10,89 milyar TL azalarak 2 trilyon 431 milyar TL oldu. Ancak Mart ayında toplamda 147 milyar TL’lik artış yaşandı.

Avrupa Merkez Bankası Mart ayı para politikası toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda üyelerin, faiz artırımı için ön koşulların büyük ölçüde karşılandığı veya karşılanmaya çok yakın olduğunu değerlendirdikleri görüldü. Ayrıca üyelerin Ukrayna savaşı nedeniyle stagflasyon endişesi yaşadıklarını ortaya koydu. Stagflasyon, ekonomilerde durgunluğun ve enflasyonun bir arada yaşanması anlamını taşıyor. İki olgu bir birini tetikleyerek daha derin bir durgunluk dönemi ve daha yüksek enflasyona sebep olabilmekte. Bir sonraki toplantısı 14 Nisan’da olan Avrupa Merkez Bankası’nın, yıl bitmeden en az 50-60 baz puan faiz artışı yapması bekleniyor.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 53 yılın en düşük seviyesini gördü. ABD’de geçtiğimiz yıl 4,5 milyonun üzerinde rekor bir istifa dalgası yaşanmıştı. İstihdam piyasasında yıl başından beri pozitif hava sürmekte.

Haftanın son işlem gününde USDTRY 14,750, EURTRY 16,019 ve GBPTRY 19,276 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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08/04/2022 09:02