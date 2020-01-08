Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Ocak 2020

Piyasalara baktığımızda ABD’nin İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesi ve sonrasında hem ABD’nin hem de İran’ın oldukça sert açıklamalarda bulunması ile yaşanan gerginliğin ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından, ABD’ye 13 tane misilleme senaryosunu değerlendirdiğine yönelik haber akışları takip edildi fakat takip edilen bu açıklamaların ardından İran Ordusu sabaha karşı misillemede bulundu ve ABD’nin Irakta’ki hava üssünü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı. İran Devlet Televizyonu, Irak'taki saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD tarafı ise saldırıda hayatını kaybeden olmadıgını açıkladı. Konuyla ilgili henüz netleşmiş bir durum bulunmamakta.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Küresel piyasalar ise bu yüksek tansiyonun daha kritik aşamalara gelebilmesi riskine tepki vererek güvenli varlıklara yöneldi ve En kazançlı çıkan ise altın oldu.

Öte yandan dün Euro Bölgesi Enflasyon rakamları takip edildi. Euro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu Aralık'ta sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun hızlanmasında etkili oldu.

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatlarındaki artış Kasım'daki yüzde 1'den Aralık'ta yüzde 1.3'e yükselerek ekonomist beklentilerini karşıladı. Volatil gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon yüzde 1.3'te kaldı.

ABD tarafında ise dış ticaret açığı Kasım'da Çin'le devam eden ticaret savaşlarının etkisiyle 3 yılın en düşük seviyesine indi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre dış açık % 8.2 düşüşle 43.1 milyar dolar oldu. Bu rakam Ekim 2016'dan beri en düşük açık olarak kayda geçti.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9575 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9763 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6660 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,8373 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9765 , EUR/TL kuru 6,6647 GBP/TL kuru ise 7,8489 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Ham Petrol Stokları, Euro Bölgesi’nden ise Tüketici Güveni ve Sanayi Güveni verileri takibimizde olacak.

08/01/2020 11:31