Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Ocak 2021

Küresel tarafta dünkü işlem gününe ABD Kongresi Joe Biden'ın başkanlığını onayladı. Kongre'de 270 delegenin oyunu alan Biden'ın başkanlığı tescillendi. Demokratların Seçilmiş Başkanı'nın zaferi, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin itirazlara karşı seçimi onaylamasıyla birlikte kesinleşmiş oldu

Öte yandan Perşembe günü Türkiye tarafında zayıf ekonomik veri akışı devam ederken Euro tarafında enflasyon verisi Aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,2 gerileme beklentileri karşısında 0,3 geriledi. Almanya Fabrika siparişleri verisi ise ekonomistlerin 0,5’lik beklentisine rağman aylık bazda yüzde 2,3 yükseliş kaydederek salgın öncesi seviyelerinde üzerine çıktı.

Dün ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın yayımladığı aylık ekonomi bülteni takip edildi. Bültende; Aralık ayında yapılan toplantıda Yönetim Konseyi’nin merkez bankasının araçlarını yeniden ayarlama kararı aldığı; koronaivürüs pandemisinde ikinci dalganın Euro bölgesi ekonomisini önemli ölçüde etkilediği, gelen verilerin 2020 yılının son çeyreğinde büyümenin düşüşüne işaret ettiği belirtildi. Bilindiği gibi 10 Aralık’ta gerçekleşen toplantıda banka faiz oranlarını değiştirmemiş, Pandemi Acil Varlık Alım Programı’nı 500 milyar Euro artırma kararı almıştı

ABD tarafında ise açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuruları; önceki iki haftada olduğu gibi beklentilerden iyi gerçekleşme gösterirken, İmalat Dışı PMI verisininde tahminlerden iyi gelmesi teşvik paketi beklentileri ile birlikte ABD Borsalarındaki yükselişe ivme kazandırdı. Bugün Ekonomik takvimde açıklanacak olan; Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar gibi bazı önemli ABD verileriyle de piyasalarda oynaklıklar görülebilir.



Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,2736 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,3149 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 8,9754 GBPTL kuru ise 9,9212 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,3311 EUR/TL kuru 8,9910 GBP/TL kuru ise 9,9513 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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08/01/2021 09:40