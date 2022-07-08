Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (8 Temmuz 2022)

İngiltere Başbakanı Boris Johnson partisinin liderliğinden istifa ettiğini ve başbakanlık görevine yeni lider seçilene kadar devam edeceğini açıkladı. Boris Johnson uzun süredir istifa baskısı altında bulunuyordu. Kovid-19 kısıtlamalarının en sert dönemlerinde Johnson’un başbakanlık ofisinde partilere katıldığı ortaya çıkmıştı. Johnson bu iddiaları reddetse de sonradan kabul etmek zorunda kalarak özür dilemişti. Mayıs ayında düzenlenen yerel seçimlerde ise belediye ve belediye meclisinde yaşanan yenilgilerden dolayı istifa baskısı artmıştı. Son darbe ise Muhafazakar Parti milletvekili ve Grup Yöneticisi Chris Pincher'e yapılan taciz suçlamaları oldu. Pincher suçlamalar sonrası istifa etse de, Johnson bu konuda bilgisi olmadığını savunmuştu. Ancak önceden bilgilendirildiği ortaya çıkan Johnson, parti içinde ve dışında yalan söylemek ve sorumlu davranmamak ile suçlanmıştı. Hükümetten ve partiden gelen istifa dalgasının ardından Johnson istifa etmek zorunda kaldı.



İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacağı açıklandı. Varılan anlaşma ile hava yolu şirketleri karşılıklı uçuşlar gerçekleştirebilecek. Ayrıca karşılıklı ekonomik ve ticari ateşelikler yeniden açılacak. 2018 yılında iki ülkenin büyükelçilerini karşılıklı geri çağırmasıyla gerilen ilişkiler, Mart ayında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyareti ardından normalleşmeye başlamıştı.

Avrupa Merkez Bankası’nın 8-9 Haziran para politikasına ilişkin toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda üyelerin çoğunun bu ay gerçekleşecek para politikası toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırmayı kabul ettiği görüldü. Bazı üyelerin ise, daha büyük bir faiz artışı için kapının açık bırakılmasını savunduğu belirtildi.

Mart ayında 107,7 milyar dolar ile tarihi zirveyi gören ABD dış ticaret açığı, Nisan ayında 86,7 milyar dolara gerilerken, Mayıs ayında 85,5 milyar dolar olarak açıklandı.



ABD işsizlik maaşı başvuruları 4 bin kişi arttı ve 235 bine yükselerek 5 ayın zirvesini gördü. Resesyon beklentilerinin yükseldiği ABD ekonomisinde bugün açıklanacak işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek. Türkiye’de ise cari işlemler dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi açıklanacak.



USDTRY 17,274, EURTRY 17,531 ve GBPTRY 20,730 seviyerinde fiyatlanıyor.

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08/07/2022 09:13